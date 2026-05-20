Бельский еще не вручил подарок Беглову на 70-летие

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 20 мая рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что пока не смог передать подарок губернатору Петербурга Александру Беглову. Накануне глава города отметил юбилей – ему исполнилось 70 лет.

– Я еще губернатора не видел, а раньше времени про подарки говорить не буду, – сказал Бельский.

Губернатора с днем рождения вчера поздравили депутаты Заксобрания и Государственной думы, члены правительства города, руководители органов исполнительной власти и другие чиновники. Также пожелания крепкого здоровья Беглову адресовали в соцсетях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Вологодчины Георгий Филимонов.

