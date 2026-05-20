Мосты Державина и Ивана Зубкова появятся в Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении названий безымянным мостам и путепроводам Петербурга, сообщила 20 мая пресс-служба Смольного. Новые топонимы связаны с героями Великой Отечественной войны, историческими названиями и населенными пунктами города.

Мост через реку Кузьминку по Петербургскому шоссе в Пушкине получил название Державинский в честь поэта и государственного деятеля Гавриила Державина, чья служба преимущественно проходила в Царском Селе. Мост на улице Летчика Тихомирова получил имя инженера Ивана Зубкова, руководившего строительством "Дороги Победы" после прорыва блокады Ленинграда. Мост Валаамских Юнг на улице Катерников увековечил память воспитанников Валаамской школы юнг, участвовавших в боях на Балтике и Невском пятачке. Мост на улице Адмирала Трибуца назвали в честь начальника ледовой трассы Дороги жизни Михаила Нефедова.

Три моста через Матисов канал в Красносельском районе назвали по именам участников обороны Ленинграда. Кроме того, Комиссарский мост через реку Славянку на Усть-Ижорском шоссе получил название по Комиссарскому ручью, а Мокколовский мост в Колпино — по деревне Мокколово, существовавшей рядом до Великой Отечественной войны.

Официальные названия также получили Петро-Славянский мост через Славянку, Саперный мост через Корчминский ручей и Саперный путепровод через Волховскую железнодорожную линию. Последний назвали в память о располагавшемся здесь до революции учебном саперном лагере.

В ноябре 2025 года топонимическая комиссия поддержала присвоение безымянным мостам в Красносельском и Пушкинском районах имен Зубкова и Державина. Инициатива исходила от организации "Мостотрест" и получила поддержку депутатов на заседании комиссии Заксобрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

