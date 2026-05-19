Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин 19 мая прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, передает ТАСС. Путин и глава КНР Си Цзиньпин планируют обсудить экономическое сотрудничество, глобальные и региональные проблемы. Особое внимание стороны уделят строительству газопровода "Сила Сибири - 2" между РФ и Китаем.

Ранее помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявлял, что 19 и 20 мая стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Запланированы встречи президента с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, министром иностранных дел Ван И, а также инженером Пэн Паем, который получил образование в Москве и сейчас работает в крупной китайской компании.

Поездка пришлась на 25-ю годовщину договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Он был подписан летом 2001 года.

Также в мае, 13-15-го числа, в Китай приезжал президент США Дональд Трамп. Ушаков опроверг связь визитов Путина и Трампа. По его словам, дату поездки российской делегации в КНР согласовали в феврале.

Предыдущий визит главы России в Китай прошел в конце августа - начале сентября 2025 года. Президент приехал в КНР на четыре дня. Тогда Путин посетил парад в Пекине, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны.

