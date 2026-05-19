Флаг МО "Николаевский" водрузили в Мариинском дворце

Официальная символика МО "Николаевский" появилась 19 мая в коридоре первого этажа Мариинского дворца. Флаг муниципалитета занял свое место в ряду других знамен петербургских МО, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Водружать его пришли глава муниципалитета Лилия Судьина и ее заместитель Максим Воронин.

Флаг представляет собой серебристо-красное с золотым полотнище с четырьмя головами львов, разделенных крестом. Как уточнила Судьина, символика содержит отсылки к геральдике императорского рода Романовых, основным транспортным магистралям муниципалитета и заодно к храму Георгия Победоносца в парке Интернационалистов. Цветовая гамма полотнища, по ее словам, перекликается с оформлением станции метро "Проспект Славы".

— Все возможные историко-культурные идентичности нашего округа здесь применены, и мы очень рады, что теперь в Совете муниципальных образований, в Законодательном собрании будет представлен и наш официальный флаг, — добавила Судьина.

В свою очередь, Воронин заявил, что до сих пор муниципальное образование существовало без флага. По его заявлению, МО вместе с жителями пришло к "выверенному варианту", который останется навсегда.

Отметим, что выбор символики поддержали не все жители "Николаевского". В местных сообществах выражали недоумение "германо-фламандско-бельгийской эстетикой" флага и ее взаимосвязью с историей местности.

Положение о гербе и флаге муниципальный совет "Николаевского" утвердил на заседании 9 апреля. В конце марта МО официально сменил название в ЕГРЮЛ. До этого он именовался МО "№72".





Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру