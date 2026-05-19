Новости 19 мая 2026, 16:20

Беглов принимает поздравления с 70-летием

Сегодня, 19 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов отмечает 70-летие. Петербургские депутаты и чиновники в соцсетях публикуют поздравления в адрес главы города и делятся совместными фотографиями. В основном авторы поздравлений отмечают преданность Беглова городу. 

"Для меня большая честь работать с ним в одной команде. Уверен, что конструктивное взаимодействие Правительства города и Законодательного собрания и дальше будет служить интересам петербуржцев. От всей души желаю Александру Дмитриевичу крепкого здоровья, энергии, удачи во всех делах и новых успехов на благо Санкт-Петербурга", - написал в соцсетях спикер Заксобрания Александр Бельский

Поздравления опубликовали депутаты Законодательного собрания, Государственной думы, руководители исполнительных органов власти, а также представители муниципальных образований. 

Одним из первых главу Петербурга поздравил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Председатель следкома отметил вклад Беглова в развитие системы ведомственного образования. 

Беглов является самым возрастным руководителем региона в России. Петербург он возглавил осенью 2018 года в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. В 2019 и 2024 годах избирался на пост высшего должностного лица субъекта в результате выборов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


