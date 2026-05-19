КГИОП хочет изъять у собственника солодовню пивоваренного завода начала XX века

Петроградский районный суд 19 мая зарегистрировал иск комитета по госконтролю и охране памятников об изъятии солодовни пивоваренного завода "Новая Бавария" у собственника Сергея Кузнецова, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Предварительное судебное заседание назначено на 8 июля.

В собственности Кузнецова солодовня пивоваренного завода находится с 2021 года. В 1999 году, когда проверялось состояние здания, несущие конструкции были исправны. Но осмотры объектов в 2022 и 2025 годах показали, что состояние здания значительно ухудшилось. Собственник не принимал мер по сохранению объекта, заявили в Смольном.

КГИОП уже обращался в суд с иском к Кузнецову. Собственника обязали законсервировать здание и назначили неустойку в размере 10 тысяч рублей.

Здание солодовни пивоваренного завода "Новая Бавария" находится на Петровском острове. Его построили в 1912 году. Семиэтажное здание содержит элементы немецкой архитектуры. Пивоваренный завод работал до 2005 года. Некоторые корпуса завода снесли в 2014-2017 годах. На их месте построили жилые комплексы. Сейчас здание находится в упадке.

