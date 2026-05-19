ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19 мая 2026, 12:30

Полиция проверила около тысячи иностранцев в Усть-Луге

фото ЗакС политика Полиция проверила около тысячи иностранцев в Усть-Луге

Сотрудники регионального ГУ МВД вместе с росгвардейцами провели рейды в строительных городках на территории Усть-Луги в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики проверили документы у тысячи иностранных граждан. Нарушения миграционного законодательства выявили у 12 человек, их доставили в отделы полиции. Троим иностранцам аннулировали патенты на работу. 

Представители Госавтоинспекции проверили 93 транспортных средства. Полицейские составили пять административных протоколов по статье о несоблюдении правил использования ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП). При этом серьезных правонарушений не выявили, отметили в ведомстве. Также силовики проверили работодателей на предмет законности привлечения иностранной рабочей силы.

В рейдах были задействованы следственно-оперативные группы и кинологи. Полицейские запускали квадрокоптер для оценки обстановки.

Несколькими днями ранее силовики провели проверку на строительном объекте на Суздальском шоссе в Приморском районе Петербурга. Документы проверили у 70 мигрантов. Из них 13 работали нелегально. Компанию собираются привлечь к административной ответственности. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама