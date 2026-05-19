Умер бывший руководитель петербургского метро Владимир Гарюгин

После продолжительной болезни 19 мая скончался бывший руководитель предприятия "Петербургский метрополитен", почетный гражданин Петербурга Владимир Гарюгин. Ему было 76 лет.

"Коллектив Петербургского метрополитена навсегда запомнит Владимира Александровича как талантливого руководителя и организатора, человека неравнодушного, добросовестного и ответственного, готового отстаивать интересы предприятия и работников", — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Владимир Гарюгин родился в Ярославле в 1950 году в семье потомственных железнодорожников. Закончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал электромехаником и старшим инженером Октябрьской железной дороги. Кроме того, Гарюгин был инструктором промышленно-транспортного отдела Ленинского районного комитета КПСС. В 1986 году стал первым секретарем Петродворцового РК КПСС.

В 1983 году возглавил службу движения Ленинградского метрополитена. В 1990 году Гарюгин стал руководителем организации "Петербургский метрополитен". Эту должность он занимал в течение 30 лет. В 2020-м Гарюгин покинул пост по собственному желанию, заявив, что уходит на заслуженный отдых.

За время работы Гарюгина в петербургском метро запустили 22 станции. Появился первый пересадочный узел с тремя станциями. Также под руководством Гарюгина внедрялись новые технологии, например, бесконтактная оплата проезда.

Гарюгин являлся обладателем многих наград, среди которых орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Дружбы народов, знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". В 2020 году Законодательное собрание присвоило ему звание почетного гражданина Петербурга.

Дарья Нехорошева / Фото: Петербургский метрополитен