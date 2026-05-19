В Ленобласти объявили угрозу БПЛА

Воздушная опасность объявлена в Ленинградской области 19 мая, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях в 09:48. В 09:09 он заявлял, что угроза БПЛА зафиксирована только в Лужском районе Ленобласти.

Утром 19 мая петербуржцы столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Судя по данным сервиса Downdetector, жалобы на проблемы с интернетом в городе начали поступать в 08:00. За сутки петербуржцы оставили более четырех тысяч жалоб.

По данным Росавиации, в 09:46 в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Среди регионов СЗФО ограничения также действуют в Череповце и Пскове.

Всего в ночь на 19 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 315 беспилотников в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, а также над территориями Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.

В последний раз режим воздушной опасности объявляли в Ленобласти 17 мая. Он длился более шести часов. Атаки беспилотников на регион не произошло.

