Режим воздушной опасности в Ленобласти длился более 6 часов

В ночь на 17 мая в Ленинградской области объявили режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях. Об угрозе БПЛА глава Ленобласти доложил в 2:03 ночи. Отбой воздушной опасности объявили в 8:39. Атаки беспилотников на регион не произошло.

Утром 17 мая петербуржцы отмечали снижение скорости мобильного интернета. Судя по данным сервиса Downdetector, за сутки жители оставили более 2,5 тысячи жалоб на работу интернета в городе.

В аэропорту Пулково в ночь на воскресенье не вводились ограничения на прием и отправку рейсов. Однако в пресс-службе аэропорта предупредили пассажиров о возможных корректировках расписания рейсов в Москву и Калининград. Из регионов СЗФО ограничения действовали в аэропортах Калининграда и Пскова.

По данным Минобороны, в ночь на 17 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 556 БПЛА над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, а также над территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей. В ТАСС эту атаку беспилотников назвали самой массовой с начала 2026 года.

Режим воздушной опасности ранее объявляли в Ленобласти 13 мая. Он длился более 3 часов. Атаку беспилотников на регион не зафиксировали.

