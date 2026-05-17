Новости 17 мая 2026, 11:17

Полицейские задержали петербуржца по делу об организации незаконной миграции

Силовики задержали 53-летнего петербуржца по делу о фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет (ст. 322.1 УК), сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным полицейских, мужчина мог прописать в своей квартире на улице Куйбышева как минимум 8 иностранных граждан. От каждого мигранта мужчина якобы получил денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей, установили силовики. 

Петербуржца задержали днем 15 мая на Каменноостровском проспекте. В качестве меры пресечения для мужчины избрали подписку о невыезде. Силовики выясняют обстоятельства произошедшего. Устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к организации незаконной миграции.

"Материалы расследования переданы в миграционную службу для решения вопроса об аннулировании оснований нахождения на территории страны иностранных граждан", - доложили в ведомстве.

В конце апреля силовики остановили нелегальную постановку иностранцев на миграционный учет в Ленобласти. Полицейские выяснили, что петербуржец вместе с соучастником из Центральной Азии помог 30 мигрантам прописаться в местах, где они фактически не проживали. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


