Полицейские пресекли организацию незаконной миграции в Ленобласти

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти остановили незаконную постановку иностранных граждан на миграционный учет, сообщили 26 апреля в пресс-службе ведомства. Петербуржец 43 лет в марте 2025 года за денежное вознаграждение помог 30 мигрантам зарегистрироваться в местах, где они фактически не проживали, установили полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

Представители ГУ МВД выяснили, что фигурант искал иностранцев, которым нужна регистрация, а также договаривался с жителями Гатчинского района Ленобласти, согласных прописать у себя мигрантов. Полицейские полагают, что петербуржец находил иностранных граждан без регистрации с помощью соучастника. Им оказался 33-летний выходец из Центральной Азии. Его задержали вечером 23 апреля в деревне Малое Верево Гатчинского района Ленобласти.

Ведутся мероприятия по установлению других лиц, причастных к организации незаконной миграции. Материалы расследования направили в миграционную службу для решения вопроса о выдворении иностранцев. По статье об организации незаконной миграции предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Несколькими днями ранее в суд Петербурга направили дело женщины, обвиняемой в организации подпольного агентства по незаконному привозу в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии. По данным следователей, фигурантка легализовала более 400 иностранных граждан.

