Путин поздравил режиссера Сокурова с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил режиссера и народного артиста России Александра Сокурова с 75-летием. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. Президент назвал Сокурова одним из ведущих мастеров современного кинематографа, пожелал ему благополучия и здоровья.

"Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск. И, конечно, за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований. Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего", - заявил Путин.

Сокуров родился 14 июня 1951 года в Иркутской области. Образование получил во Всероссийском государственном институте кинематографии. Среди самых известных фильмов режиссера — "Русский ковчег", "Фауст", "Молох". Сокуров награжден премиями международных кинофестивалей. Звание народного артиста России режиссер получил в 2004 году.

Режиссер входит в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Также Сокуров является членом совета по сохранению культурного наследия при правительстве в Петербурге. Сокуров активно выступает за сохранение исторического облика в Петербурге, критиковал проект строительства небоскреба "Охта-центр".

В апреле киновед и бывший главный редактор журнала "Сеанс" Любовь Аркус заявила, что кинотеатры Петербурга отказались показывать фильмы режиссера к его юбилею. Позже представители кинотеатров "Аврора" и "Родина" опровергли эту информацию.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру