В кинотеатрах Петербурга отказались показывать фильмы Сокурова к его юбилею

Кинотеатры Петербурга отказались от проката фильмов режиссера Александра Сокурова к его юбилею. Он отметит 75-летие 14 июня. О решении площадок вечером 14 апреля сообщила киновед и бывший главный редактор журнала "Сеанс" Любовь Аркус в своих соцсетях. Она отметила, что за последние четыре года ни в одном кинотеатре не разрешили прокат фильмов Сокурова. По словам Аркус, ей неизвестно, по чьей инициативе принимаются подобные меры.

"... ретроспективы не будет, а будет только то, что от нас самих зависит — большая подробная значительно-обновленная книжка о нем и скромный банкет в редакции," - написала киновед.

Аркус также сообщила, что Никита Михалков пригласил Сокурова на Московский международный кинофестиваль для получения премии за заслуги перед мировым кино. Аркус поблагодарила знаменитого актера "за смелость и за самые добрые намерения".

Александр Сокуров родился в 1951 году. Получил образование в Горьковском государственном университете и во Всероссийском государственном институте кинематографии. Свои первые фильмы Сокуров снял на киностудии "Ленфильм". Среди самых известных картин режиссера — "Русский ковчег", "Фауст", "Молох", "Телец" и "Солнце". Сокуров является заслуженным деятелем искусств РФ и обладателем наград и премий международных кинофестивалей.

Дарья Нехорошева / Фото: сайт Смольного