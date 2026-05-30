КГА согласовал облик храма Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ворошилова

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал проект храмового комплекса Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ворошилова в Кировском районе, сообщили 30 мая в пресс-службе ведомства. В состав комплекса войдут храм Покрова Пресвятой Богородицы и мемориальная колокольня-памятник погибшим защитникам Отечества.

Проект предусматривает строительство крестообразного храма вместимостью до 800 человек. В его состав войдут верхний и нижний храмы, трехчастный алтарь, два придела с апсидами и притвор. Венчать здание будут пять куполов, включая главный многосветный. В цокольной части разместят крещальню, библиотеку, лекционный зал, иконную лавку, комнату отдыха для священнослужителей и другие служебные помещения. Также проект предусматривает благоустройство прилегающей территории с озеленением, устройством пешеходных дорожек, зон для автомобилей и велопарковок.

В середине мая КГА согласовал проект жилого комплекса на месте бывшей офицерской казармы в Подъездном переулке в Адмиралтейском районе. На территории для жильцов обустроят автомобильные стоянки и места для хранения велосипедов, а также зоны отдыха.

