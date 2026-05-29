Депутат МО "Московская застава" Рыжов досрочно отказался от мандата

Муниципальный совет МО "Московская застава" покинул депутат Константин Рыжов, сообщили в Горизбиркоме ЗАКС.Ру 29 мая. В беседе с корреспондентом теперь уже бывший муниципал объяснил свое решение переходом на государственную службу.

По словам Рыжова, он занял должность исполняющего обязанности начальника отдела информации администрации Московского района. Решение о сложении полномочий уже оформлено на заседании муниципального совета.

Рыжову 31 год, он был депутатом "Московской заставы" двух созывов подряд. Впервые он был избран в шестой созыв в 2021 году как самовыдвиженец. В 2024 году он шел на выборы от "Единой России". В качестве места работы он тогда указал администрацию Московского района, где был представителем главы по делам молодежи.

В 2021 году Рыжов участвовал в праймериз "Единой России". Он выдвигался в Законодательное собрание по 20-му избирательному округу. В 2026 году он от участия в предварительных выборах воздержался.

О том, что в муниципальном совете "Московской заставы" стало на одного депутата меньше, сообщил утром в пятницу глава Горизбиркома Максим Мейксин в социальных сетях. К этому он добавил, что основания для проведения довыборов в совет отсутствуют.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что от мандата отказалась депутат МО "Сергиевское" Юлия Федорова, также избранная от ЕР. В статусе муниципального депутата она была полтора года.

