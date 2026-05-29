Муниципал
ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 29 мая 2026, 14:52

Депутат МО "Московская застава" Рыжов досрочно отказался от мандата

фото ЗакС политика Депутат МО "Московская застава" Рыжов досрочно отказался от мандата

Муниципальный совет МО "Московская застава" покинул депутат Константин Рыжов, сообщили в Горизбиркоме ЗАКС.Ру 29 мая. В беседе с корреспондентом теперь уже бывший муниципал объяснил свое решение переходом на государственную службу.

По словам Рыжова, он занял должность исполняющего обязанности начальника отдела информации администрации Московского района. Решение о сложении полномочий уже оформлено на заседании муниципального совета.

Рыжову 31 год, он был депутатом "Московской заставы" двух созывов подряд. Впервые он был избран в шестой созыв в 2021 году как самовыдвиженец. В 2024 году он шел на выборы от "Единой России". В качестве места работы он тогда указал администрацию Московского района, где был представителем главы по делам молодежи.

В 2021 году Рыжов участвовал в праймериз "Единой России". Он выдвигался в Законодательное собрание по 20-му избирательному округу. В 2026 году он от участия в предварительных выборах воздержался.

О том, что в муниципальном совете "Московской заставы" стало на одного депутата меньше, сообщил утром в пятницу глава Горизбиркома Максим Мейксин в социальных сетях. К этому он добавил, что основания для проведения довыборов в совет отсутствуют.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что от мандата отказалась депутат МО "Сергиевское" Юлия Федорова, также избранная от ЕР. В статусе муниципального депутата она была полтора года.

Андрей Казарлыга / Фото: Константин Рыжов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Московская застава
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Рыжов Константин Юрьевич
Упоминаемые персоны
Рыжов Константин Юрьевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама