Новости 28 мая 2026, 20:21

В Коми депутаты ликвидировали муниципальные районы и поселения

фото ЗакС политика

На внеочередном заседании Государственного совета Коми 28 мая депутаты приняли закон о реформе местного самоуправления, сообщили в пресс-службе ведомства. В регионе начнет действовать одноуровневая система организации муниципальной власти. Вместо 168 муниципальных районов и поселений появятся 20 муниципальных и городских округов. 

Председатель Госсовета Коми Александр Макаренко заявил, что семь муниципалитетов уже эффективно работают в обновленном режиме. В бывших районах и поселениях сохранятся территориальные органы. Решение повседневных вопросов будет проходить в привычном режиме.

"Чиновники останутся на местах, рядом с людьми. Меняется управленческая надстройка, а не шаговая доступность власти для человека," - подчеркнул Макаренко.

Законопроект прошел всестороннюю экспертизу. В обсуждении участвовали управленцы, работники муниципалитетов и представители научного сообщества.

По состоянию на март 2026 года одноуровневая система организации муниципальной власти действовала в 34 регионах России. Двухуровневая модель сохранялась в 15 регионах. С инициативой об изменении организации местного самоуправления в Москве выступили еще в 2021 году. 

Дарья Нехорошева / Фото: Государственный совет Коми


