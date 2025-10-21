Муниципальная реформа дошла до Петербурга

Фото: ЗАКС.Ру

В Заксобрание внесен законопроект "Об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в Санкт-Петербурге". Документ на 60 страниц подготовила группа депутатов из "Единой России". В каком виде реформа дошла до петербургских муниципалов – читайте в материале ЗАКС.Ру.

Проект закона, регулирующий деятельность органов местного самоуправления в Петербурге, подготовлен в связи с принятым в марте федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", подготовленным сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым. Они выступили с соответствующей инициативой еще в 2021 году.

Изначально Клишас и Крашенинников предлагали полностью ликвидировать поселковые муниципальные образования, а также установить пятилетний срок полномочий для лиц, замещающих муниципальные должности, то есть главам МО, депутатам и иным лицам. Одна из самых острых поправок дает губернатору право предлагать своего кандидата на пост главы округа или, наоборот, снимать неугодного главу с должности. Предложение широко обсуждалось в муниципальном сообществе, при этом львиная доля отзывов была негативной. В некоторых муниципалитетах даже пытались обратиться в Госдуму с призывом не принимать закон.

Муниципальное будущее Петербурга

Законопроект о реформе МСУ поступил в Заксобрание 21 октября. Авторами документа стали депутаты Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Денис Четырбок, а также Михаил Барышников. По сути инициатива заменит действующий закон "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", принятый в 2009 году.

– Мы в подавляющем в большинстве сохранили систему и штатной структуры, и системы полномочий. Кардинально нового ничего нет пока. Впервые появилось право органа местного самоуправления осуществлять полномочия. Это принципиально важная история для меня. Устанавливать, брать на себя какие-то дополнительные полномочия, которые могли бы быть ими реализованы исходя из особенностей территории округа. Очень много вариативности дает федеральный закон по формированию органов местного самоуправления – мы сохранили существующую историю, – рассказал ЗАКС.Ру депутат Беликов.

ЗАКС.Ру удалось ознакомиться с текстом документа. Новый законопроект не предусматривает изменений в части полномочий муниципалов. По-прежнему муниципалитеты будут заниматься благоустройством, озеленением, опекой и другими делами. Зато в новом законе привычные "вопросы местного значения" заменят на "вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения".

Новая редакция закона предусматривает новые инструменты для губернатора Петербурга. Губернатор сможет инициировать вопрос о смене главы округа либо же самостоятельно отрешить главу МО с должности. Поводом для этого может стать выговор или предупреждение, сделанный главой города в адрес муниципала, либо же неисполнение обязанностей при реализации полномочий по "решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения". Похожие методы могут применяться и к главе местной администрации.

Более того, после принятия закона губернатор Петербурга сможет не только снимать с должности неугодных глав МО, но и, с начала работы нового созыва, предлагать своих кандидатов на этот пост. Беликов отмечает, что городской парламент в этой части выполняет требование федерального закона и петербургские депутаты "ничего не придумывали".

"В случае, если кандидат на должность главы муниципального образования не набрал число голосов, необходимое для принятия решения муниципальным советом муниципального образования об избрании главы муниципального образования из своего состава, высшее должностное лицо Санкт-Петербурга – Губернатор Санкт-Петербурга в течение 10 дней назначает временно исполняющего полномочия главы муниципального образования из числа лиц, которые на день назначения не имеют в соответствии с законодательством об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации ограничений пассивного избирательного права", - говорится в проекте закона.

Предполагается, что врио главы округа по назначению губернатора сможет стать человек, не являющегося муниципальным депутатом.

Еще одно нововведение в законе - положение по численности депутатского корпуса. Сейчас действующее законодательство не предъявляет строгого требования к количеству депутатов местного совета, позволяя определять их число уставом конкретного МО. При этом их не должно быть меньше десяти. Новый законопроект предполагает, что количество мундепов будет напрямую связано с населением муниципалитета.

Так, при численности населения муниципалитета менее 20 тысяч человек в совете должно быть 10 депутатов. При населении от 20 тысяч до 100 тысяч человек предполагается 15 мундепов. В МО с населением от 100 тысяч до 150 тысяч будет по 20 депутатов, а в более крупных округах – по 25 депутатов. Положение особенно актуально для МО, где из-за активной застройки стремительно растет численность жителей. Например, в МО "Южно-Приморский" по состоянию на 1 января 2025 года проживает 130 тысяч человек, однако сейчас там заседает лишь 10 депутатов.

Предполагается, что закон вступит в силу по истечении десяти дней с момента его подписания. Некоторые положения закона начнут действовать с 1 января 2027 года. В частности, это коснется статей о полномочиях муниципалов и имуществе органов местного самоуправления. Также отсрочат вступление в силу положения о численности депутатов – эту норму начнут использовать после окончания полномочий текущего созыва. Полностью закон будет реализован в 2029 году, когда в муниципалитетах пройдут выборы.

По словам спикера парламента Александра Бельского, парламент рассмотрит инициативу о реформе местного самоуправления в "самое ближайшее время". В беседе с ЗАКС.Ру соавтор законопроекта Беликов рассказал, что принять закон планируется до конца 2025 года. Предварительные обсуждения документа начнутся уже 30 октября. Автор инициативы отметил, что предложенный законопроект тщательно проработан и что фракция "Единая Россия", скорее всего, не будет вносить какие-либо поправки ко второму чтению.

Реформы иного толка

Комментируя внесение закона в ЗакС, Бельский отдельно подчеркнул, что в Петербурге сохраняется прежнее разделение муниципальных образований на муниципальные округа, посёлки и города.

"Город полностью сохраняет прежнее разделение на виды муниципальных образований. То есть в Петербурге сохраняются и муниципальные округа, и посёлки, и города. Согласитесь, для огромного мегаполиса, в который вместе со своими историческими, территориальными и культурными особенностями входят Сестрорецк и Кронштадт, Песочный и Пушкин, Репино и Петергоф – это очень важно", - говорится в обращении Бельского.

По-другому быть и не могло. В федеральном законе прописано, что в Москве, Петербурге и Севастополе сохранятся внутригородские муниципальные образования. В Петербурге все поселки и города, независимо от типа населенных пунктов, являются внутригородскими муниципальными образованиями. Формально поселок Комарово и город Колпино имеют один статус с точки зрения закона о местном самоуправлении.

Вероятно, тезис спикера был посвящен другой возможной "реформе" местного самоуправления. Последние годы в городе периодически поднимают вопрос о необходимости укрупнить муниципальные округа, чтобы сократить их численность. В стане сторонников этой идеи находится и сам спикер Бельский. На уровне предположений и слухов, вместо 111 муниципальных образований могут возникнуть 70 муниципалитетов или даже 18 – по числу районов города.

Чиновники и депутаты объясняют такой шаг возможностью сэкономить на финансовом обеспечении деятельности муниципалов. Но даже представители власти отмечают возможные негативные последствия укрупнения муниципалитетов. Одна из них - рост нагрузки на депутатов и работников местной администрации из-за увеличения численности населения. По мнению Беликова, например, на территории одного муниципального образования должны проживать не более 200 тысяч человек.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру