Рябоконь обеспокоился судьбой частной медицины из-за последних инициатив

Предложения по изменению существующей системы здравоохранения вызвали обеспокоенность у депутата Законодательного собрания Андрея Рябоконя. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что последние инициативы способны ударить по частным медицинским организациям и, как следствие, по самим гражданам.

Тревогу парламентария вызвали четыре идеи, из которых одна, касающаяся обязательной трехгодичной отработки выпускников медвузов по распределению, уже преодолела первое чтение в Государственной думе. Также Рябоконь упомянул предложения об оплате неработающими россиянами медстраховки, о праве губернаторов передавать ТФОМС функции страховых компаний, а также о введении налога на прибыль для частных медицинских организаций в размере 5 %.

"На первый взгляд, эти инициативы не связаны друг с другом, но, если вдуматься, они направлены на одну цель — частные медицинские организации, и разительно бьют по частной медицине, делая медпомощь ещё более недоступной для граждан", — выразил мнение Рябоконь.

Депутат добавил, что реализация проектов может привести к тому, что пользоваться платными медицинскими услугами смогут только состоятельные граждане, при этом "бесплатная медицина так и не станет более доступной". Он предположил, что существующая система страховой медицины может нуждаться в реформировании, однако не согласился с предлагаемыми мерами. В качестве альтернативы Рябоконь высказал идею создания неких "совмещенных страховых медицинских продуктов", включая возможность расширения оказываемых услуг при доплате за ОМС.

Ранее широкий отклик получило предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать неработающих россиян самостоятельно делать взносы в Фонд ОМС. Рябоконь раскритиковал идею, предположив, что это может негативно сказаться на положении незащищенных слоев населения.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру