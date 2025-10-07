Рябоконь раскритиковал идею о сборе с неработающих граждан взносов в Фонд ОМС

Предложение обязать неработающих граждан делать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования не нашло поддержки у депутата Законодательного собрания Андрея Рябоконя ("Единая Россия"). В своем telegram-канале парламентарий высказал мнение, что реализация подобной идеи может негативно сказаться на социально незащищенных слоях населения.

Как написал Рябоконь, в последнее время ему все чаще приходится слышать от "уважаемых им людей" предложения лишить неработающих россиян права на бесплатную медицинскую помощь. В обоснование подобных идей говорят о том, что лечение неработающих граждан оплачивается из средств трудящихся.

"И действительно, не очень справедливо. Но тогда, следуя данной логике, чтобы в полной мере обеспечить справедливость, необходимо возвращать средства работающим гражданам, если они в течение года не пользовались бесплатными медицинскими услугами", — развил идею депутат.

По мнению Рябоконя, реализация инициативы ударит "по наиболее незащищенным категориям граждан", таким как бездомные, лица без постоянной работы или же сотрудники без официального оформления. В такой ситуации "следует семь раз подумать" о целесообразности подобного нововведения.

Накануне идею лишить неработающих права на пользование бесплатной медициной озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, ежегодно работодатели перечисляют в Фонд ОМС по 45 тысяч рублей на каждого сотрудника. В такой ситуации неработающим следовало бы самостоятельно делать отчисления в фонд, отметила она, уточнив, что не имеет в виду детей, пенсионеров и инвалидов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру