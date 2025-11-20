Бельский поздравил патриарха Кирилла с 79-летием

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Сегодня, 20 ноября, глава Русской православной церкви отмечает 79-летие.

"За долгие годы служения Святейший стал для многих ориентиром в вопросах веры, нравственности и внутренней стойкости. Я не раз видел, насколько внимательно и бережно он относится к людям: говорит тепло и сердечно, всегда старается поддержать и при этом дать мудрое наставление", – написал Бельский в своих соцсетях.

Спикер парламента пожелал почетному гражданину Петербурга здоровья, бодрости и божьей помощи во всех благих начинаниях.

Отметим, Бельский виделся с патриархом накануне в Москве. Там проходило заседание Всемирного русского народного собора.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга