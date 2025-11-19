ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
19 ноября 2025

ЗакС поддержал увеличение стоимости патента для мигрантов до 8 тысяч рублей

Депутаты Заксобрания Петербурга 19 ноября в первом чтении поддержали проект закона об увеличении стоимости патентов для трудовых мигрантов на территории города, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В 2026 году его стоимость составит 8 тысяч. Аналогичный законопроект уже приняли в Ленинградской области. Сейчас патент стоит 6 тысяч рублей.

Законопроект об увеличении коэффициента, отражающего особенности рынка труда в регионе, внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Накануне, 18 ноября, документ поддержали члены бюджетно-финансового комитета. О планах увеличить стоимость патентов для трудовых мигрантов в Петербурге и Ленобласти говорили ещё летом.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что норма позволит привлечь в бюджет города более 11 млрд рублей. Отметим, такую же сумму указывали и ранее, во время предыдущего повышения стоимости патентов.

Патенты для осуществления трудовой деятельности могут получить граждане стран, с которыми у России действует безвизовый режим. В частности, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и ряда других государств. Он не требуется гражданам стран — членов ЕАЭС. К последним относятся Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

