Стоимость патента для мигрантов в Петербурге подрастет на треть

Бюджетно-финансовый комитет на заседании 18 ноября поддержал увеличение стоимости патента для трудовых мигрантов в Петербурге, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания. Предполагается, что за право работать на территории города иностранцы должны будут платить в 2026 году восемь тысяч рублей вместо нынешних шести тысяч.

Инициативу о повышении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Санкт-Петербурге до 2,3457659, внес на рассмотрение ЗакСа губернатор Александр Беглов. Подобные законопроекты вносятся ежегодно, при этом размер коэффициента и, соответственно, величина выплаты увеличиваются. В 2025 году коэффициент составляет 1,927525.

"Это одна из ключевых составляющих формулы, которая позволяет регулировать размер фиксированного авансового платежа — патента, с учетом особенностей каждого из субъектов РФ", — отметили в городском парламенте.

Предполагаемые изменения позволят привлечь в бюджет Петербурга не менее 11 млрд рублей, ожидают в Смольном. Как отмечается, одновременно с Петербургом до восьми тысяч рублей планирует увеличить размер патента и Ленинградская область.

Законопроект о повышении стоимости патента был выложен на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы в середине августа. Тогда планировалось, что размер коэффициента составит 2,570034, что выше предложенного в итоге значения.

Отметим, что в Петербурге иностранцам, работающим по патенту, доступны не все сферы деятельности. Так, до конца 2025 года в городе действует запрет их трудоустройства курьерами и таксистами. На прошлой неделе стало известно о планах Смольного продлить ограничение на весь 2026 год сразу. При этом комитет по труду должен будет представить до начала августа предложения по продлению меры и на 2027 год.

