Ко второму чтению стратегии развития Петербурга поступило 16 поправок

Депутаты Законодательного собрания представили 16 поправок ко второму чтению законопроекта о стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года, рассказали 18 ноября в пресс-службе городского парламента. В числе прочих оказалось и предложение построить новый зоопарк, ранее анонсированное главой фракции "Единая Россия" Павлом Крупником.

Спикер ЗакСа Александр Бельский назвал законопроект "хорошо продуманным, сбалансированным и отвечающим вызовам времени". К такому умозаключению политик пришел по итогам первого чтения документа.

"Однако есть детали, которые стоит поправить, уточнить, а кое-где и доработать в соответствии с пожеланиями жителей нашего города. Ко второму чтению законопроекта мы получили 16 предложений, направленных на развитие отдельных направлений петербургской жизни", — рассказал Бельский.

По его словам, в числе поступивших предложений оказались посвященные совершенствованию кадровой политики, строительству новых колледжей и роботизации производства, а также другие инициативы. Особенно он выделил предложение единороссов построить новый зоопарк. "Не вместо, а именно вместе с действующим зверинцем, — отдельно уточнил Бельский. — Государственно-частное партнёрство в этом случае станет наиболее оптимальным вариантом. Очень надеюсь, что в недалеком будущем наши дети смогут увидеть в Санкт-Петербурге настоящего слона".

Место для будущего зоопарка спикер пообещал "обязательно" определить. Заметим, что о возможности посмотреть на слона он вспомнил не случайно. В конце июля стало известно о том, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит пообещал подарить России пару слонов для передачи Ленинградскому зоопарку. В самом учреждении сказали, что не располагают возможностью принять дар.

Отметим, что дискуссии о строительстве нового зоопарка в Петербурге идут не один год. В качестве возможной площадки называлась территория в Юнтолово, в ее поддержку высказывался и сам Бельский. В середине августа губернатор Александр Беглов одобрил обновленную концепцию развития Ленинградского зоопарка на Петроградской стороне.

Первое чтение законопроект преодолел 22 октября, тогда же Крупник поделился планами внести поправку о зверинце. Представлявший документ вице-губернатор Валерий Москаленко идею поддержал, но уточнил, что до 2030 года реализовать ее не удастся.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру