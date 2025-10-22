ЗакС, корректировка бюджета и стратегия до 2035 года

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуВ Заксобрании 22 октября перед депутатами выступили сразу два вице-губернатора. Алексей Корабельников из финансового блока представил законопроект о корректировке бюджета на 2025 год, а его коллега Валерий Москаленко презентовал в парламенте стратегию социально-экономического развития Петербурга до 2035 года. Что заинтересовало депутатов - в материале ЗАКС.Ру.

Корректировка бюджета

Выступление вице-губернатора Алексея Корабельникова продолжалось пару минут. Он быстро доложил, что доходы города за текущий год оказались выше запланированных на 59,9 млрд рублей. Из-за возросших доходов город сократит дефицит на 40 млрд рублей. Также в Смольном решили увеличить расходы по некоторым направлениям. Например, дополнительно 12,7 млрд рублей направят на заработную плату работникам бюджетной сферы. Более 10 млрд рублей пойдут на выплаты участникам спецоперации и пенсионерам. Еще около 3 млрд рублей потратят на льготы по коммунальным платежам и на оплату общественного транспорта, а на медикаменты для льготников – 864 млн рублей. Отдельно чиновник упомянул уборку внутриквартальных территорий. На повышение качества работ в осенне-зимний период дополнительно потратят 1,2 млрд рублей.

Вопросы депутатского корпуса были не то, чтобы к проекту корректировки закона, а скорее городскому бюджету в общем. Например, член фракции КПРФ Алексей Зинчук удивлялся, почему правительство города не может выделить 3 млн рублей на внедрение новых практик в систему здравоохранения для борьбы с хроническими заболеваниями среди детей. Еще он предложил выделить 20 млн рублей на билеты на новогодние представления для силовиков и членов их семей.

– Три миллиона для детей, двадцать миллионов для силовиков – сказать "спасибо". Мы говорим про миллиарды, а здесь можно найти какие-то копейки, которые принесут нам реальный эффект, – заявил Зинчук.

Вопросы здравоохранения Корабельников предложил депутату обсудить с представителями профильного комитета. Вице-губернатор отметил, что не сомневается в компетенции коллег и считает их отказ Зинчуку обоснованным и аргументированным. Критику, связанную с отсутствием поддержки силового блока, Корабельников отверг.

– Мы в тесном взаимодействии с нашими коллегами из правоохранительного блока находимся. Неоднократно к нам поступают предложения и просьбы с их стороны. Они все с уважением рассматриваются и поддерживаются. Поэтому я не могу с вашей стороны принять критику о том, что мы не взаимодействуем и не говорим им спасибо. Говорю им спасибо с этой трибуны. Благодарю правоохранительные органы за взаимодействие и тесное сотрудничество, – возразил вице-губернатор.

На этом Зинчук не остановился и снова попросил доступ к микрофону. Он заявил, что комздрав уже поддержал идею, и за деньгами нужно идти в финансовый блок. Корабельникову пришлось защищаться.

– Мы все знаем, что именно комитет финансов всегда виноват во всем, во всех бедах. Я уверен, что при бюджете комитета по здравоохранению больше 100 миллиардов [рублей] три миллиона всегда можно найти. Я предлагаю все-таки с комитетом эту работу продолжить, - заявил Корабельников.

Еще один вопрос был посвящен резервному фонду. Член фракции Ольга Штанникова интересовалась, почему Смольный никак не меняет его параметры, даже когда власти не могут его израсходовать. Вице-губернатор назвал подобные обсуждения техническими и напомнил, что деньги фонда могут направить лишь на непредвиденные расходы, которые не указаны в бюджете города, а в условиях "неспокойной нашей жизни" такой запас необходим. Уменьшать его не планируют (сейчас он составляет 40 млрд рублей). В любом случае, заверил Корабельников, если деньги не потратят, то их направят на уменьшение дефицита бюджета.

Второе чтение законопроекта о корректировке бюджета запланировано на 12 ноября. Ближайший месяц депутатам не раз придется погружаться в цифры. На следующем заседании парламента губернатор Петербурга Александр Беглов представит проект бюджета на 2026 год. Работа над главным финансовым документом началась еще летом в рамках нулевых чтений. Парламентская оппозиция в лице "Яблока" тоже актуализирует свою работу в преддверии обсуждения бюджета. В начале заседания фракция пыталась внести в повестку заседания законопроект о корректировке бюджетного процесса. "Яблоко" хочет добиться обязательного рассмотрения поправок к бюджету от фракций. Сейчас на рассмотрение депутатов попадают лишь те предложения, которые получили одобрение бюджетной комиссии. Это специальный орган в Смольном, возглавляемый губернатором. Инициативу "Яблока" в повестку заседания включать не стали.

Стратегия Смольного

Значимый для седьмого созыва депутатов законопроект о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития Петербурга представил парламенту вице-губернатор Валерий Москаленко. Документ в первой редакции был принят Заксобранием в 2018 году. Стратегия описывает экономические и инфраструктурные перспективы Северной столицы: как будет развиваться рынок труда, экономика в широком смысле, транспорт и другие отрасли.

Вице-губернатор Москаленко – тоже редкий для Мариинского дворца гость. Его речь 22 октября стала первым масштабным выступлением чиновника в должности вице-губернатора в рамках пленарного заседания. До этого он докладывал с трибуны в 2018 году, будучи главой комитета по стратегическому планированию. Еще небольшое явление Москаленко депутатам состоялось в конце 2024 года, когда он представил парламенту хорошо известного депутатам Константина Сухенко в качестве представителя губернатора.

Нюансы проекта обновленной стратегии уже несколько месяцев доступны на ресурсах Смольного. Там, например, говорится о росте доходов Петербурга в 2035 году до 2,9 трлн рублей и об увеличении средней номинальной зарплаты горожан до 230 тысяч рублей. Также в течение десяти лет, согласно стратегии, в Петербурге появятся 16 новых станций метро.

В качестве группы поддержки на заседание Заксобрания пришли практически все руководители комитетов, которые будут отвечать за реализацию стратегии. Правда, их комментарии во время обсуждения не потребовались – Москаленко в полной мере был погружен в материал и самостоятельно мог дать пояснения на волнующую тему.

Некоторые положения стратегии, несмотря на амбициозные цели Смольного, не совсем соответствуют олимпийскому принципу "быстрее, выше, сильнее". Как отметил член фракции КПРФ Александр Рассудов, в проекте закона среднегодовой рост валового регионального продукта (ключевого показателя в оценке экономического состояния субъекта) значится примерно на уровне 3,7% в год, хотя в текущей стратегии этот же показатель установлен примерно на 5%.

– Основной тренд изменения всех показателей стратегии – это та ситуация, где мы находимся сейчас. Здесь, в том числе, и как наше внутриэкономическая ситуация, так и там, где мы находимся, скажем так, во внешнеэкономическом контуре. Здесь ничего нового нет для всех присутствующих в зале, – попытался объяснить Москаленко.

После начала санкционного давления городу пришлось пересматривать логистику и другие экономические взаимоотношения на международной арене. Вместе с тем, рост ВРП на 3,7% Москаленко считает высоким и реалистичным.

В числе других тем, которые беспокоили депутатов, оказалось строительство заявленных к вводу до 2035 года 16 станций метрополитена. Депутат Михаил Амосов обратил внимание, что жители Северной столицы особенно остро реагируют на новости, связанные с метро (за последние пять лет в городе открыли только одну станцию), и поинтересовался, как Смольный собирается реализовать поставленную задачу. Москаленко заверил, что финансово планы строительства новых станций обеспечены. Также он упомянул "рывок", которые сделали городские власти.

– Все обещания, которые дает правительство города по метростроению, они, может, не такие масштабные, но реалистичные. Наша задача с вами, чтобы выйти на такие серьезные [темпы] – существенно наращивать доходную часть бюджета. Даже в этих непростых условиях, – заключил вице-губернатор.

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник анонсировал поправку к стратегии, которую он намерен подготовить ко второму чтению проекта бюджета. Единороссы хотят упомянуть в документе строительство нового зоопарка. Москаленко заявил, что предложение поддерживает, но предупредил, что до 2030 года зоопарк возвести все же не получится.









Константин Леньков / Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру