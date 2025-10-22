Законопроект о корректировке бюджета Петербурга на 2025 год прошел первое чтение

В Законодательном собрании Петербурга 22 октября представили проект корректировки бюджета на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. С докладом о финансовых планах на предстоящую трехлетку выступил вице-губернатор Алексей Корабельников. Законопроект о корректировке поддержали 47 депутатов. Двое проголосовали против — ими оказались депутаты фракции "Яблоко".

Доходы в 2025 году составят 1,387 трлн рублей, а расходы — 1,51 трлн рублей. Дефицит сократится до 122,9 млрд рублей, что более чем на 40 млрд уменьшит ранее запланированный показатель. Порядка 12,7 млрд рублей перераспределят на оплату труда представителей бюджетной сферы. Ещё 9,1 млрд рублей выделят на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Также 1,2 млрд рублей направят на социальную поддержку пенсионеров.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов поинтересовался, почему Смольный решил не выделять дополнительные средства на развитие перехватывающих парковок в городе. Он отметил, что это направление расходов может быть особенно актуально в период увеличения стоимости парковки в центре Петербурга. Корабельников ответил, что комитет по транспорту допсредства не запрашивал и что он справится с реализацией намеченных задач с имеющимися деньгами. Член фракции КПРФ Алексей Зинчук интересовался, почему Смольный не может выделить порядка трех миллионов рублей на сферу здравоохранения, а заодно и пару десятков миллионов на поддержку работников правоохранительных органов. Корабельников ответил, что не может предметно прокомментировать вопросы здравоохранения и поддержки силовиков, заявив, что у бюджетного процесса есть "своя логика" и особенный порядок.

Также Корабельникова спрашивали про объемы резервного фонда. Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Марина Шишкина интересовалась, почему Смольный сократил объем средств на финансирование программы "Серебряный возраст" в части предоставлении средств на посещение городских и федеральных музеев. Корабельников заявил, что программа новая и пока что городские власти стараются популяризировать эту меру поддержки. Если в будущем запрос на нее возрастет, Смольный готов направить дополнительные средства, пообещал Корабельников.

В скором времени парламент приступит к рассмотрению проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 года. Ожидается, что в следующем году доходы Петербурга составят 1,453 трлн рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру