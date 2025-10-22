ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 22 октября 2025, 12:31

Беглов лично представит проект бюджета на 2026 год

Беглов лично представит проект бюджета на 2026 год

Законодательное собрание Петербурга 22 октября приняло постановление об изменении времени начала следующего пленарного заседания, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутаты соберутся 29 октября на час раньше обычного, в 9:00 вместо 10:00. Пододвинуть график пришлось из-за визита губернатора Александра Беглова, который представит проект бюджета на 2026 год.

Обычно губернатор посещает Мариинский дворец в сопровождении всех членов правительства Петербурга и глав комитетов Смольного. Ежегодно Беглов выступает с трибуны Большого зала лишь дважды: во время отчета о своей деятельности и во время представления проекта бюджета. Также во время встречи Белова с депутатами устанавливают ограничения на количество вопросов градоначальнику — по одному вопросу от каждой фракции.

Проект бюджета Петербурга на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов внесли в Заксобрание 10 октября.

Константин Леньков


