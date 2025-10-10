Проект бюджета на 2026 год внесен в Заксобрание

Законопроект о бюджете Петербурга на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов внесен на рассмотрение Законодательного собрания, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Церемония передачи документа состоялась 10 октября в ротонде Мариинского дворца с участием председателя парламента Александра Бельского и главы комитета финансов Светланы Енилиной.

Председатель комфина Енилина в торжественной обстановке передала спикеру ЗакСа флешку с главным финансовым документом на ближайшие три года. Цифровой носитель стилизован под карточку с номиналом 5 097 627 095 500 рублей — по сумме расходов бюджета за три года.

— Уже в следующем году доходы приблизятся к отметке в полтора триллиона. Помню, совсем недавно мы думали: "Фантастика, у нас будет один триллион". Сейчас мы говорим уже про полтора триллиона. Мы уверенно движемся к цели, обозначенной губернатором Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым: увеличить доходную часть бюджета к 2030 году до двух триллионов, — заявил Бельский, поблагодарив сотрудников комитета финансов за работу.

На флешке изображены Петропавловская крепость, Исаакиевский собор и Дворцовый мост. В каждый символ заложен свой смысл. Мост, например, означает диалог между Смольным и парламентом.

— Это не просто цифры или сложные таблицы. Это, можно сказать, некая партитура города, где каждая нота, каждый инструмент свое значение имеет. При этом мы понимаем, красивая звонкая музыка может появиться только тогда, когда в унисон работают все инструменты: и исполнительная власть, и законодательная власть, — обратилась Енилина к собравшимся.

Также на мероприятии присутствовали глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок и другие депутаты. Кроме них, на мероприятие в большом количестве пришли сотрудники комитета финансов.

Доходы в 2026 году составят по плану 1,453 трлн рублей, а расходы — 1,642 трлн рублей. В 2027 году расходы вырастут до 1,561 трлн рублей, расходы — до 1,685 трлн рублей. В 2028 сумма доходов ожидается на уровне 1,698 млн рублей, а расходная часть — 1,768 трлн рублей.









Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру