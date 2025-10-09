ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 9 октября 2025, 16:46

Мариинский дворец принял заседание постоянного комитета ПАСЗР по экологии

фото ЗакС политика Мариинский дворец принял заседание постоянного комитета ПАСЗР по экологии

В Мариинском дворец 9 октября состоялось заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по экологии, сообщила пресс-служба городского Заксобрания. Депутаты парламентов СЗФО утвердили план работы комитета на 2026 года и разработали проект обращения к премьер-министру России Михаилу Мишустину касательно планов ликвидации разливов нефти.

От Петербурга в заседании участвовали вице-спикер ЗакСа Павел Иткин, депутаты Алексей Макаров, Андрей Горшечников и Ольга Герасина, а также председатель комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. Всего в нём приняли участие 16 парламентариев Северо-Запада.

Иткин зачитал участникам заседания приветствие от председателя петербургского Заксобрания Александра Бельского. В нём спикер ЗакСа отметил роль ПАСЗР в координации экологической политики.

В свою очередь, Макаров вместе с Соловейчиком представили доклад об опыте Петербурга в создании инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Участники заседания отметили, что петербургские наработки могут быть применены в других регионах Северо-Запада.

По итогам встречи депутаты составили обращение к Мишустину от ПАСЗР, касающееся нормативно-правового обеспечения разработки планов ликвидации разливов нефти. В нём авторы подчеркнули, что Арктическая зона России особенно нуждается в эффективных действиях по предупреждению и минимизации ущерба от разливов.

Напомним, ранее депутат петербургского Заксобрания Юрий Гладунов ("Единая Россия") принял участие в заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада по вопросам местного самоуправления. Встреча состоялась в стенах Законодательного cобрания Калининградской области.

Анастасия Луценко / Фото: Заксобрание Петербурга


