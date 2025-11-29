Проект новой схемы избирательных округов внесен в Заксобрание

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга внесен проект постановления об утверждении новых границ одномандатых избирательных округов на выборах депутатов парламента. Документ появился на базе законопроектов утром 29 ноября, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Автором документа числится парламентская комиссия по организации публичной власти и административно-территориальному устройству. Члены комиссии рекомендовали проект постановления к принятию на заседании 27 ноября.

Саму схему на протяжении последних месяцев составляли Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Ранее парламентарии, комментируя новую схему одномандатых округов, заявляли о намерения утвердить ее как можно скорее. Также представители парламентских партий говорили, что в целом поддерживают предложенную схему и не намерены вносить в нее корректировки. По закону ЗакС должен принять решение до 23 февраля 2026 года.

Схема одномандатных округов определяет, от какой именно территории будут избираться депутаты Заксобрания. Схема обновляется раз в 10 лет. Это необходимо из-за роста численности избирателей. Каждый одномандатный округ (всего их 25) должны представлять равного числа избирателей. Новая схема подразумевает, что в каждом округе насчитывается примерно 157 тысяч избирателей. Корректировка границ связана с неравномерным ростом населения. Например, за последние годы активно возросло число избирателей в Приморском районе, а в центральных районах, наоборот, численность избирателей сокращается.

Новую схему избирательных округов представил глава Горизбиркома Максим Мейксин на встрече "Экспертного клуба Петербурга" в середине ноября.

Константин Леньков / Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия