Горизбирком утвердил схему одномандатных округов для выборов депутатов ЗакСа

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заседании 20 ноября единогласно поддержали схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Заксобрания. Теперь новую схему должны утвердить в парламенте. Решение должны принять до конца февраля 2026 года. Вероятно, голосование состоится до конца 2025 года.

Председатель комиссии Максим Мейксин перед голосованием представил коллегам итоговый вариант перенарезки 25 избирательных округов. Вопросов у членов Горизбиркома не возникло. Единственное предложение внес представитель партии "Яблоко" в комиссии Павел Шапчиц. Он предлагал перенести голосование на более поздний срок для разработки проекта корректировки схемы. Сам он принять участия в заседании не смог. Горизбирком его предложение отклонил.

Схемы избирательных округов определяют, какую именно территорию будет представлять депутат в парламенте. Схема утверждается на 10 лет. Подобная процедура необходима из-за изменения численности избирателей в округах – в каждом должно быть равное число граждан, которые могут принять участие в выборах. Новая схема рассчитана на 157 тысяч избирателей в каждом округе.

Относительно действующей схемы сильнее всего изменились границы округов в центре Петербурга, в частности, в Центральном и Адмиралтейском районах. В частности, в пределах МО "Смольнинское" будут находиться участки трех избирательных округов. Сейчас весь муниципалитет находится в границах одного округа. На периферии границы изменились незначительно.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру