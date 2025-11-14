Белорусы смогут поучаствовать в муниципальных выборах в Петербурге в 2026 году

Граждане Белоруссии, постоянно проживающие в Петербурге, смогут поучаствовать в муниципальных выборах в 2026 году, сообщил 14 ноября глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. Речь идет как о праве голосовать, так и о возможности выдвигаться в муниципальные советы.

Само право участия в выборах на местном уровне закреплено протоколом о корректировке договора России и Белоруссии о равных правах граждан. Документ вступил в силу 29 октября.

Протокол устанавливает, что граждане одной договаривающейся страны при условии постоянного проживания на территории другой смогут выбирать и быть избранными в органы местного самоуправления по месту жительства. Выборов иного уровня это не касается.

Как отметил Мейксин, в результате граждане Белоруссии смогут баллотироваться и избирать уже на следующих муниципальных выборах, которые состоятся в сентябре 2026 года. Они смогут участвовать в "выборах депутатов в муниципальный совет МО "Автово" и дополнительных выборах в ряде муниципальных образований в рамках замещения вакантных мандатов, сложенных депутатами".

На прошлой неделе Мейксин сообщил, что довыборы в следующем году состоятся в МО "Красненькая речка", где полномочия сложили два депутата. При этом глава горизбиркома не исключил, что за оставшееся время необходимость довыборов может возникнуть и в других муниципалитетах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру