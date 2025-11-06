В 2026 году в МО "Красненькая речка" будут выбирать двух депутатов

Дополнительные выборы депутатов МО "Красненькая речка" собираются провести в Единый день голосования в 2026 году, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на встрече дискуссионной площадки "Экспертный клуб Петербурга". После выборов 2024 года в совете МО "Красненькая речка" полномочия сложили двое депутатов.

Отказались от мандата бывший глава округа единоросс Александр Абраменко и самовыдвиженец Максим Васильев. Оба сложили полномочия в июле 2025 года. Меньше чем через год после избрания. Для Абраменко это был уже третий созыв. Экс-мундеп Васильев избирался впервые.

Мейксин не исключил, что к сентябрю 2026 года в других муниципалитетах также может возникнуть необходимость проведения дополнительных выборов.

В 2026 году в Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и МО "Автово".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру