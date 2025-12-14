ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
14 декабря 2025, 18:45

Кадыров: "Я пойду на выборы, если президент предложит"

фото ЗакС политика Кадыров: "Я пойду на выборы, если президент предложит"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на новый срок в 2026 году, если с таким предложением к нему обратится президент. Такое заявление Кадыров сделал во время прямой линии 14 декабря. 

"Я пойду на выборы, если президент предложит, а народ поддержит. А так, если меня спросить, я сыт по горло этой властью и служением народу. Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, лучше была бы ситуация, если бы были другие", – заявил Кадыров (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что до конца жизни будет следовать пути своего отца, Ахмат-Хаджи Кадырова и не собирается отходить от него. 

Следующие выборы главы Чечни должны состояться 20 сентября 2026 года. На последних выборах в 2021 году Кадыров одержал победу с 99,7% голосов. Рамзан Кадыров возглавляет республику с весны 2007 года. 

Константин Леньков


