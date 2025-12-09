В ТИК №47 сменился руководитель

На должность председателя Территориальной избирательной комиссии №47 назначен член комиссии от МО "Южно-Приморский" Юрий Айрапетян, решение было принято на заседании Горизбиркома 9 декабря. Участники заседания единогласно поддержали его кандидатуру.

Как рассказал на заседании зампред ГИК Олег Зацепа, Айрапетян стал единственным членом ТИК, пожелавшим занять пост председателя. Рабочая группа пообщалась с ним и единогласно поддержала его кандидатуру.

Говоря о претенденте, Зацепа отметил, что тот имеет высшее образование в области политологии, состоит в ТИК с момента формирования ее состава, а до недавнего времени работал на должности главного специалиста в отделе оргработы администрации Московского района. "На этой должности, в том числе, осуществлял содействие избирательным комиссиям в Московском районе, достаточно продолжительное время исполнял обязанности начальника отдела", — представил Айрапетяна выступающий.

Сам член теризбиркома присутствовал на заседании. После голосования он обратился к участникам с краткой речью, в которой поблагодарил их за оказанное доверие.

— Не посрамлю честь и достоинство избирательной системы и, как говорится, в полной мере сохраню обязательства морального ориентира, — заверил новый глава ТИК слушателей.

Также на заседании членом ТИК №47 был назначен Владимир Загуменнов.

Предыдущий председатель теризбиркома Ксения Шипулина была освобождена от исполнения обязанностей по личному заявлению. Это произошло на заседании ГИК, которое состоялось 4 декабря. Шипулина была переназначена на должность председателя комиссии 3 июня, когда формировались новые составы 24 теризбиркомов города. До этого, в сентябре 2024 года, на нее жаловались два кандидата в МО "Южно-Приморский" от "Новых людей". Они заявили, что не смогли попасть в ТИК для подачи списков наблюдателей в последний отведенный для этого день. Красносельский районный суд отказал им тогда в удовлетворении поданного иска.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру