Комиссия ЗакСа поддержала новую схему одномандатных округов

Члены постоянной комиссии по организации публичной власти и административно-территориальному устройству Законодательного собрания Петербурга 27 ноября поддержали новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов парламента в 2026 году, сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин. Далее проект постановления будет внесён в парламент с рекомендацией принять его за основу в первом чтении. Предыдущую схему избирательных округов утвердили в 2016 году.

"В Петербурге по сравнению с 2016 годом число избирателей увеличилось на 154 тысячи. В связи с этим средняя норма представительства тоже существенно изменилась. В рамках реализации схемы одномандатных округов наша задача сделать так, чтобы количество избирателей в каждом из них было примерно равным средней норме представительства, которая сегодня составляет 157 603 избирателя", – приводит пресс-служба ЗакСа слова главы горизбиркома.

В парламенте уточнили, что часть округов была изменена: одни получили дополнительные муниципальные образования, из других некоторые МО исключили. Кроме того, несколько муниципальных образований вошли в границы избирательных округов частично.

Ранее члены городской избирательной комиссии единогласно поддержали схему формирования одномандатных округов для выборов депутатов ЗакСа в 2026 году. Схема определяет территорию, интересы которой представляет депутат в парламенте.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру