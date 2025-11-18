Избирком завершил перенарезку округов к парламентским выборам

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 18 ноября на заседании "Экспертного клуба Петербурга" представил новую схему избирательных округов на выборы в Законодательное собрание, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Избирком намерен утвердить ее на заседании 20 ноября. После этого схему рассмотрят депутаты Законодательного собрания.

Сильнее всего корректировке подверглась центральная часть Петербурга. Например, территория МО "Смольнинское" войдет сразу в три одномандатных округа. Формально муниципалитет будут представлять трое депутатов. Нетронутым остался округ, объединяющий муниципалитеты Василеостровского района. Некоторые изменения внесут в избирательные округа на окраинах города. Например, часть МО "Шушары" войдет в избирательный округ Колпинского района.

Представители парламентских партий в целом положительно отнеслись к работе Горизбиркома в части перенарезки округов. Представители партий допустили, что, вероятно, поправок к постановлению вносить не будут. Схему утвердят в предложенном виде.

Схема одномандатных округов утверждается сроком на 10 лет. Она определяет, от каких территорий будут избираться 25 депутатов Заксобрания Петербурга. Парламент должен утвердить карту до 23 февраля. Сами выборы пройдут в сентябре 2026 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру