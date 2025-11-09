Праймериз "Единой России" пройдет с 25 по 31 мая

Предварительное голосование для определения кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах разных уровней в 2026 году, пройдет с 25 по 31 мая. Выдвижение претендентов на праймериз собираются начать в конце февраля - начале марта, сообщил ТАСС член генерального совета партии, сентор Сергей Перминов 8 ноября.

"Голосование, то есть отбор участников, будет проходить в последнюю полную неделю мая - во всяком случае, так традиционно мы поступали в последние годы", - цитирует слова Перминова ТАСС.

Сенатор Перминов добавил, что, скорее всего, на предстоящих праймериз сохранится упрощенная процедура регистрации для участников специальной военной операции, но точный порядок выдвижения станет известен уже в 2026 году после утверждения всех необходимых регламентов.

В 2026 году в Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы, депутатов Законодательного собрания, а также депутатов МО "Автово". Также пройдут дополнительные выборы как минимум в одном муниципалитете - МО "Красненькая речка".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру