Самый молодой мундеп Петербурга не торопится баллотироваться в ЗакС

Депутат муниципального совета МО "Васильевский" Михаил Котов, являющийся самым молодым муниципальным депутатом Петербурга, не стремится стать депутатом Законодательного собрания. По крайней мере – пока не истек срок его полномочий в местном совете. С таким заявлением он выступил во время встречи дискуссионной площадки "Экспертный клуб Петербурга. Молодежь" 22 декабря.

– Я считаю, раз я сейчас избирался в муниципальные депутаты, моя задача – отработать все пять лет. Действительно качественно, чтобы решать вопросы жителей. Я не планирую никуда идти. Планирую отработать эту пятилетку. Я предан своим избирателям, я предан своим жителям. Взаимодействие с жителями серебряного возраста, среднего возраста для меня является приоритетом. Уже после пятилетки я буду задумываться, куда мне идти дальше, – заявил Котов.

Принять участие в выборах депутатов Заксобрания в 2026 году Котов не сможет и по формальным причинам. На момент дня голосования ему будет 20 лет. По действующему законодательству депутатом городского парламента может стать гражданин, достигший 21-летнего возраста.

Котов избрался в совет МО "Васильевский" в сентябре 2022 года от "Единой России". До этого он состоял в молодежном совете при муниципалитете.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру