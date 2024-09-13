Самый молодой мундеп избрался в МО "Васильевский"

Самым молодым муниципальным депутатом в Петербурге стал 18-летний Михаил Котов из МО "Васильевский". Он избрался в совет от "Единой России". Такое право у него появилось всего полгода назад. ЗАКС.Ру поговорил с юным мундепом о его отношении к муниципальной власти и планах на ближайшие пять лет.

Котов на связи с муниципалами уже два года. До этого он состоял в Молодежном совете МО, который незадолго до выборов возглавил. Молодёжь занималась организацией субботников, экскурсий и других мероприятий. На этом фоне и появилась идея избраться в мундепы. Котов рассказал, что принять участие в выборах ему предложили жители округа.

— В преддверии муниципальных выборов многие жители побуждали меня принять участие в них. Опираясь на поддержку жителей, я принял для себя значимое решение выдвинуть свою кандидатуру на праймериз "Единой России", — рассказал новоиспеченный мундеп.

Сейчас юноша на третьем курсе Санкт-Петербургского колледжа телекоммуникаций им. Э.Т. Кренкеля, филиала государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, изучает инфокоммуникационные сети и системы связи. Говорит, что образование помогает ему лучше разбираться в вопросах ЖКХ. Там же в вузе он начал вести активистскую деятельность в патриотической сфере для ровесников. К муниципалам он присоединился в 2022 после знакомства с главой МА "Васильевского" Дмитрием Ивановым — тот предложил ему заниматься молодежной политикой в округе.

— Я, недолго думая, принял это предложение, поскольку это совпадало с моими интересами и желанием помогать людям, а также организовывать различные мероприятия на окружном уровне. В этом же году я переехал на Васильевский остров, где в настоящее время и проживаю, — сказал Котов.

В партии, по словам мундепа, его привлекает все, программа единороссов полностью совпадает с его взглядами: работа в сфере экономической стабильности, защита культурных ценностей и другие области. Кроме того, у ЕР есть необходимые ресурсы для реализации проектов, добавил он.

— Я планирую работать над развитием молодежной политики в нашем округе — это одно из главных направлений моей деятельности в качестве депутата. Я планирую развивать Молодежный совет при Муниципальном образовании для вовлечения молодежи в общественные процессы, где они смогут делиться своими идеями и предложениями и активно взаимодействовать с местной властью и представлять интересы молодежи, — считает Котов.

Среди прочего, он собирается помогать решать проблемы жителей в сфере ЖКХ, а также заняться с новыми коллегами программой мероприятий для округа: фестивалями, выставками, спортивными мероприятиями.

Замечаний к ходу трехдневного голосования у него не возникло.

— Я думаю, что трехдневное голосование — это отличная возможность для избирателей выбрать удобное время для голосования и выполнить свой гражданский долг. Хочу выразить огромную благодарность территориальным и участковым избирательным комиссиям за проведение выборов на высшем уровне, легитимность процесса, терпение и труд, — резюмирует единоросс.

Напомним, по итогам голосования Котов набрал в многомандатном округе 1857 голосов василеостровцев. Больше всех в округе получил глава местной администрации округа Дмитрий Иванов — за него голос отдали почти 2,2 тысячи человек. Кандидаты, которые не смогли избраться, получили от 193 до 565 голосов. То есть, более чем в три раза меньше, чем в среднем единороссы.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о том, как обновились составы в местных советах.

Фото: предоставлено Михаилом Котовым