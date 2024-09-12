Состав муниципальных советов обновился более чем наполовину

По итогам прошедших муниципальных выборов состав советов депутатов обновился более чем наполовину, подсчитал ЗАКС.Ру. Из свыше 1,5 тысяч муниципалов лишь 601 человек был переизбран на прежние позиции в своих округах. В зависимости от муниципалитета, изменения могли быть более или менее радикальными.

Например, полностью обновились составы МО № 72, МО "Адмиралтейский округ" и МО "Морские ворота". Всего же из 110 муниципалитетов, в которых прошли выборы, не осталось прежних депутатов в 13 МО. При этом в случаях с МО "Лиговка-Ямская" и МО "Смольнинское" советы не могли не обновиться целиком, поскольку предыдущие их составы были распущены в марте 2024 года в связи с бездействием. Прежние депутаты в связи с этим не имели права на участие в выборах на территории "своих" МО.

В других случаях части старожилов муниципальных советов удалось переизбраться. В МО № 65 из 24 мест в советах только восемь достались новичкам, а остальные 16 мандатов оказались распределены среди переизбранных муниципалов. В МО "Академическое" и в МО "Балканский" сохранить свои места удалось 13 депутатам из 20. В МО "Пулковский меридиан" только три из 20 депутатов ранее не заседали в этом совете. С другой стороны, в МО "Сосновское" удалось переизбраться только двум депутатам из 20, аналогичная картина наблюдается в МО "Поселок Парголово", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Среди переизбранных депутатов преобладают представители "Единой России". Всего их насчитывается 554 человека из 601 сохранившего мандат депутата. Напомним, что по итогам выборов в муниципальные советы прошли 1 310 человек от ЕР.

Из числа прочих переизбранных депутатов 11 человек представляют ЛДПР, шестеро — КПРФ, по четыре человека прошли от "Новых людей" и "Справедливой России — За правду". Еще три мандата достались уже опытным муниципалам от "Коммунистов России", два — представителям "Зеленых". Депутатам из числа самовыдвиженцев удалось сохранить за собой 17 мандатов.

В числе переизбранных мундепов оказался бывший кандидат в губернаторы Павел Брагин, который также баллотировался в МО "Ульянка" от партии "Зеленые". Участник кампании по довыборам в Заксобрание по 18-му округу Евгений Ененков (ЛДПР) удержал депутатский мандат в МО "Шувалово-Озерки".

В совете МО "Сенной округ" осталась экс-глава муниципалитета Анна Астахова ("Единая Россия"), которая приходится невесткой депутату ЗакСа Наталии Астаховой. По-прежнему в советах будут заседать экс-глава МО "Академическое" Игорь Пыжик ("Единая Россия") и бывший глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко, шедший на выборы в качестве самовыдвиженца. Наравне с ними сохранил мандат и экс-глава МО "Георгиевский" Виталий Жолдасов ("Единая Россия"). Имя последнего всплывало после выборов в связи с инцидентом, в ходе которого члену территориальной избирательной комиссии плеснули кипятком в лицо.

В числе прочих переизбранных депутатов можно также упомянуть самовыдвиженца Павла Журавлева, который сохранил за собой мандат в совете МО "Малая Охта". В июле ТИК отказалась его регистрировать кандидатом из-за отсутствия слов "муниципальный совет" в наименовании представительского органа, указанного в поданных им документах. Позже теризбирком все же зарегистрировал Журавлева.

Глава Совета муниципальных образований Петербурга, депутат Заксобрания Всеволод Беликов заявил ЗАКС.Ру, что не видит проблем в масштабном обновлении депутатского корпуса.

— Я знаю людей, который находятся в депутатах 25 лет, у них глаз замыливается. Я сам знаю, долго находясь главой [ранее Беликов возглавлял МО "Финляндский округ"], глаз замыливается. Нужны свежие идеи, но эти идеи не должны выходить за рамки действующего законодательства, — заявил глава Совета.

Беликов выразил уверенность в том, что новые муниципальные депутаты "с открытыми глазами шли в муниципальные советы". По его словам, новичков из числа глав муниципалитетов ждут семинары с рассказом об их функциях и об особенностях формирования адресных программ.

— Часть мы проведем просто в режиме дружеского общения, а часть, все-таки мы запустим, я надеюсь, корпоративный университет, — отметил спикер. — Нам надо подгрузить их уже более плотно.

Беликов выразил сомнения в необходимости подготовки рядовых депутатов, заявив, что этим вполне могут заниматься главы МО. С другой стороны, в случае поступления запросов от руководства муниципалитетов, Совет может организовать необходимую подготовку мундепов, отметил он.

Несколько под другим углом смотрит на итоги прошедших выборов заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко. В беседе с ЗАКС.Ру она отметила тенденцию к омоложению корпуса муниципальных депутатов и предположила, что в дальнейшем процесс может охватить и более высокие уровни власти.

— Мы социологически следили за этими выборами и отметили большое количество молодых людей, зарегистрированных в качестве кандидатов на этих выборах. <...> Для молодежи свойственно начинать свой путь в политику сначала через муниципальные выборы, потом уже заявляться на более высокие уровни, региональные выборы, ну и уже дальше идти на уровень выборов федеральных. Поэтому, если мы это омоложение, обновление наблюдаем на муниципальном уровне, значит, и вышестоящие, последующие выборы будут тоже эту тенденцию иметь, — поделилась соображениями политолог.

Произошедшее обновление депутатского корпуса "вполне нормально", поскольку задача выборов состоит как раз в том, чтобы менять власть, отмечает Ветренко. По ее словам, сейчас большинство вновь избранных депутатов "по возрасту гораздо моложе" депутатов предыдущих созывов, избранных в 2019 году.

По подсчетам ЗАКС.Ру, всего в Петербурге были избраны 466 муниципальных депутатов в возрасте до 40 лет включительно, из них не достигли 31-летия 137 депутатов. Самому молодому избраннику 18 лет исполнилось только в апреле 2024 года, а в целом количество родившихся не раньше 2000 года составляет в муниципальных советах 64 человека. Всего на прошедших выборах мандаты получили 1 576 муниципальных депутатов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру