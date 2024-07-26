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Муниципал 16:11

Депутат МО "Малая Охта" Журавлев добился регистрации на выборы

фото ЗакС политика Депутат МО "Малая Охта" Журавлев добился регистрации на выборы

ТИК № 44 зарегистрировала депутата МО "Малая Охта" Павла Журавлева кандидатом на предстоящие выборы, сообщил он 26 июля в своем Telegram-канале. Свой пост мундеп сопроводил фотографией полученного удостоверения кандидата.

"Досадная заминка с регистрацией позади, впереди до 6-8 сентября агитация и проведение кампании", — написал Журавлев.

На выборы кандидат идет в качестве самовыдвиженца. На заседании 16 июля комиссия отказала ему в регистрации из-за того, что в поданной справке о статусе депутата отсутствовали слова "муниципальный совет" в наименовании представительского органа.

Аналогичное решение тогда же вынесли в отношении депутата МО "Большая Охта" Манефы Королёвой, которая баллотируется от "Справедливой России — За правду". В ее случае ТИК тоже не устроила формулировка в справке о статусе депутата.

Кандидаты опротестовали решения ТИК в Горизбиркоме. Вопрос об отказе Журавлеву рассматривался на заседании 19 июля, комиссия постановила пересмотреть вынесенное решение.

Жалоба Королёвой рассматривалась в ГИКе 24 июля, решение по кандидату также обязали пересмотреть.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Королева Манефа Валерьевна
Упоминаемые персоны
Журавлев Павел Юрьевич
Королева Манефа Валерьевна 




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