ГИК обязал ТИК пересмотреть вопрос о регистрации депутата МО "Малая Охта" Павла Журавлева

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 19 июля удовлетворила жалобу депутата МО "Малая Охта" Павла Журавлева, которому ТИК №44 отказала в регистрации из-за претензий к его справке о депутатском статусе, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В справке Журавлева муниципалы забыли указать наименование "муниципальный совет".

Члены Горизбиркома пришли к выводу, что отсутствие этого словосочетания в справке не может быть причиной для отказала. Кроме того, у Журавлева имеется удостоверение муниципального депутата, которое также подтверждает его статус. ГИК отменил решение ТИК и обязал нижестоящую комиссию пересмотреть вопрос о регистрации Журавлева.

Напомним, ТИК №44 по похожим основаниям отказала в регистрации депутату МО "Большая Охта" Манефе Королевой. Она предполагает, что ее справку подменили, поскольку в ТИК она подавала справку с полным наименованием муниципального совета.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября в 110 муниципальных образованиях. Всего планируется избрать порядка полутора тысячи муниципальных депутатов. Всего на выборы заявилось 4,5 тысячи человек. Зарегистрировали пока 3 тысячи кандидатов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру