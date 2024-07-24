ТИК № 44 заново рассмотрит вопрос регистрации Манефы Королёвой

Действующий депутат МО "Большая Охта" Манефа Королёва добилась удовлетворения своей жалобы на решение ТИК № 44 об отказе ей в регистрации кандидатом в члены муниципального совета. Решение об этом вынес Горизбирком на прошедшем 24 июля заседании.

Отказ Королёвой был связан с содержанием представленной ей справки о статусе муниципального депутата. В беседе с ЗАКС.Ру она говорила о том, что в бумаге отсутствовали слова "муниципальный совет". Это и послужило причиной для вынесенного решения ТИК.

Ранее ГИК обязал тот же теризбирком заново рассмотреть вопрос регистрации депутата "Малой Охты" Павла Журавлева. Претензии ТИК также касались отсутствия слов "муниципальный совет" в справке о его статусе.

На прошедшем заседании городской комиссии намекнули на случай Журавлева, отметив, что уже рассматривали жалобу на решение ТИК № 44 "по аналогичным обстоятельствам". У рабочей группы претензий к справке Королёвой не возникло. Члены ГИК единогласно поддержали предложение отменить вынесенное решение и обязать ТИК повторно рассмотреть вопрос регистрации кандидата.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру