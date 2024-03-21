Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал законы о роспуске МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". Документы опубликованы на сайте Смольного, обратил внимание ЗАКС.Ру 21 марта. Оба закона вступят в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.

Парламент принял законы о роспуске этих МО накануне, 20 марта. Основанием послужило непроведение правомочных собраний в течение трех месяцев. Оба муниципалитета были признаны судом бездействующими.

После вступления законов в силу в МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская" должны пройти досрочные выборы. Вероятно, они пройдут в сентябре 2024 года, одновременно с выборами в остальных 108 муниципальных образований. Согласно действующему законодательству, депутаты из этих МО не смогут снова принять участие в выборах в этих округах, если не докажут через суд свою непричастность к бездействию.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру