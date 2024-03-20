Парламент принял закон о роспуске МО "Лиговка-Ямская" и МО "Смольнинское"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 20 марта в третьем, окончательном чтении приняли законы о роспуске муниципальных советов МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документы отправлены на подписание губернатору.

Основанием для роспуска стало непроведение депутатами заседаний совета более трех месяцев. Такая ситуация возникла из-за конфликтов внутри советов. В МО "Смольнинское" в 2019 году не смогли сразу избрать нового главу, поэтому руководить округом остался глава пятого созыва Григорий Ранков, который в шестой созыв избраться не смог. Новоизбранные муниципалы не смогли найти общий язык с Ранковым и были вынуждены проводить свои собрания на крыльце муниципалитета. Позже суд признал эти встречи неправомочными. В МО "Лиговка-Ямская" также неоднократные попытки избрать нового главу оказались безуспешными. Руководитель округа Вадим Войтановский закрыл помещение МО на карантин. Законопроекты о роспуске начали рассматривать в ЗакСе еще в конце 2023 года. Ко второму чтению парламентарии не внесли поправок, поэтому он сразу перешел в третье чтение. Против роспуска МО проголосовали трое депутатов.

Во время обсуждения законопроекта в зале находился глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков. Накануне он получил благодарность от губернатора за вклад в развитие местного самоуправления.

После вступления закона в силу, полномочия депутатов из Лиговки-Ямской и Смольнинского будут прекращены. В течение полугода должны пройти досрочные выборы. Вероятней всего, они пройдут одновременно с выборами в остальных муниципалитетах в сентябре 2024 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру