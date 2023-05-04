Роспуск "бездействующих" муниципалов без спешки

В парламент внесен проект закона о роспуске совета депутатов МО "Смольнинское". В случае принятия закона в муниципалитете должны пройти досрочные муниципальные выборы. В обозримом будущем аналогичные иницативы коснутся еще двух муниципалитетов: МО "Лиговка-Ямская" и МО "Литейный округ". ЗАКС.Ру выяснил, что пока в ЗакСе не торопятся распускать "проблемных" муниципалов.

Обсуждение возможного роспуска "проблемных" муниципальных советов Центрального района продолжаются практически с момента победы самовыдвиженцев и "яблочников" на муниципальных выборах 2019 года. Достичь нормальной работы совета депутатам МО "Смольнинское", МО "Лиговка-Ямская" и МО "Литейный округ" за четыре года так и не удалось. В начале 2023 года все три муниципалитета были признаны районными судами бездействующими из-за непроведения правомочных заседаний в течение трех месяцев. В основном, из-за конфликтов мундепов с главами МО. Смольнинским руководит Григорий Ранков.. В Лиговке-Ямской ни одна из попыток мундепов снять Вадима Войтановского с должности главы не увенчалась успехом, хотя позже его все же отстранили по иску прокуратуры. В Литейном округе, благодаря некоторым изменениям в Устав незадолго до выборов, править остался Павел Дайняк. Все трое либо не созывали депутатов на собрания и "закрывали" муниципалитет для них, либо не уведомляли о планируемой дате встречи.

Теперь у губернатора Александра Беглова есть законные основания инициировать роспуск, обратившись к парламенту с соответствующим законопроектом. Пока такой документ поступил лишь в отношении МО "Смольнинское". За всю историю петербургского парламента подобный вопрос будут рассматривать впервые.

Оптом дешевле

В ближайшее время в ЗакС должно поступить еще одно обращение о роспуске Смольнинского. На этот раз из-за неисполнения решений суда. Если в случае непроведения собраний у Беглова есть три месяца для внесения предложения о роспуске, то во втором случае - лишь один. Также в Смольном готовят аналогичный законопроект для совета МО "Лиговка-Ямская", который признали бездействующим 18 апреля. Инициатива о роспуске должна появиться в парламенте не позже середины июля. Решение о бездействии Литейного округа пока даже не вступило в силу. Юрист Александр Кобринский, который представляет интересы "яблочников" из Литейного округа, рассказал ЗАКС.Ру, что не планирует торопиться с подачей жалобы на решение районного суда. По срокам у муниципалы могут попытаться оспорить это через Горсуд до середины мая.

После того как ЗакС примет решение о роспуске муниципалитета, территориальная избирательная комиссия в течение полугода после вступления закона в силу должна провести досрочные выборы. При этом они могут пройти и не в Единый день голосования. После передачи полномочий избирательных комиссий муниципальных образований территориальным комиссиям к электоральному законодательству стали относиться внимательней. Так, в Петербурге за последний год уже дважды прошли дополнительные муниципальные выборы в 20 муниципалитетах, на которых было разыграно порядка 40 вакантных мандатов. Раньше ИКМО такими "маленькими" выборами практически не занимались. Глава Горизбиркома Максим Мейскин еще в начале 2023 года заявлял о планах провести досрочные выборы, если ЗакС примет соответствующие решения.

Проведение "отдельных" выборов создает дополнительную нагрузку на городской бюджет. С точки зрения финансов дешевле выходит, когда выборы разных уровней проходят в один день.

- "Оптом" всегда дешевле. С точки зрения затрат за одни выборы, если измерять цену, всегда будут дешевле, потому что некоторые процедуры неразделимы и деньги на них тратятся в любом случае один раз, - уверен заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа.

Также отдельные выборы сказываются на явке избирателей. В период крупных избирательных кампаний больше средств тратится на агитацию и оповещение избирателей. На прошедших в начале апреля 2023 года муниципальных довыборах явка не превысила и 10% от числа зарегистрированных избирателей. На муниципальных выборах 2019 года, которые совпали с выборами губернатора, явка была больше в четыре раза.

- На явке конечно сказывается, когда выборы в отдельных взятых муниципалитетах, немногочисленных, проходят отдельно от какой-то федеральной или общегородской кампании, но в общем-то для организующей комиссии это никакого значения не имеет. Мы в этом деле правоприменительный орган, даже не мы, а территориальная комиссия, которая должна будет назначить. Когда в силу вступит закон - тогда и назначит, - рассказал ЗАКС.Ру заместитель председателя ГИК Олег Зацепа.

Никто не торопит

Сейчас вопрос о проведении муниципальных выборов в 2023 году полностью зависит от депутатов Законодательного собрания. В отличии от губернатора, который по закону обязан в определенный срок внести предложение о роспуске совета, у парламентариев нет никаких ограничений по времени его рассмотрения. В Смольном ускорять этот процесс тоже не собираются.

- Никто нас не торопит. <...> Действительно, закон поступил в ЗакС, и сейчас все уже в их полномочиях, когда и как они будут рассматривать. У меня пока таких поручений [скорее рассмотреть законопроект] не было и, на сколько я знаю, закон более-менее в регламентных сроках, - рассказал ЗАКС.Ру представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко.

Глава Совета муниципальных образований, депутат Заксобрания от "Единой России" Всеволод Беликов считает, что выборы нужно проводить в привычные сроки. Следующие муниципальные выборы должны пройти осенью 2024 года вместе с выборами губернатора. Беликов рассказал ЗАКС.Ру, что срочность довыборов отсутствует и перед парламентом есть много других, более важных, по его словам, вопросов. Похожего мнения он придерживается и в отношении всех трех "проблемных" советов.

- Я буду просить коллег не педалировать этот вопрос и не устраивать эту историю. Люди начинают нервничать. Когда муниципальные выборы проходят во всех муниципалитетах сразу - всем все понятно. Это информационная поддержка. Это работа по разъяснению порядка избрания, порядка выдвижения кандидата. А здесь начнется такая тревога у людей. Кто избирается? Где избираются? <...> Буду убеждать коллег не рассматривать этот вопрос, - сказал Беликов.

Он отметил, что сейчас администрации муниципальных образований по-прежнему продолжают работу в округе и мешать им в этом не нужно. Отметим, что недавно оценку деятельности муниципалитетов озвучили в комитете финансов. "Бездействующие" округа стали лидерами антирейтинга по качеству управления бюджетным процессом.

- Спешить с выборами Смольнинского необходимости нет. Скоро будут выборы всех муниципалитетов. Много слишком делали для того, чтобы у всех была единая дата. Так удобней и правильней все-таки. Ничего, спокойно доработают. <...> Это вопрос 20-й, честно говоря, - сказал Беликов.

Депутат ЗакСа Денис Четырбок в беседе с ЗАКС.Ру отметил, что перед внесением проекта закона в повестку пленарного заседания депутатам нужно детально рассмотреть документ на профильных комиссиях, а также изучить судебное решение, согласно которому совет был признан бездействующим.

- Вопрос на самом деле сложный, его нужно рассматривать, скажем так, внимательно готовиться. Я на памяти даже не припомню, чтобы мы такие вопросы рассматривали вообще. Не то что в текущем созыве, а в принципе в Законодательном собрании. Именно поэтому и надо внимательно готовить. Не только сам проект смотреть, но и судебное решение, которое послужило основанием для подготовки документа губернатором, - считает Четырбок.

У муниципалов "работа идет"

Руководители "бездействующих" муниципалитетов рассказали ЗАКС.Ру, что несмотря на проблемы в совете, работа в округах продолжается, но с оговорками. Все три округа из-за непроведения собраний не могут принять бюджет и вынуждены существовать на 1/12 часть от него.

- Единственная трудность, которую мы сейчас испытываем - это устаревший Устав и отсутствие принятого бюджета. Вместе с тем в отсутствие бюджета мы исполняем программы на 70-80%. Это хороший показатель. Когда будет новый состав и будет все принято - будем выходить на 100%. Законопроект о роспуске должен быть рассмотрен. Совет должен быть распущен. Вопрос только, насколько целесообразно проводить досрочные выборы или есть смысл уже дождаться 2024 года, - сказал Ранков.

Необходимость роспуска совета Ранков объясняет тем, что после досрочного прекращения полномочий его оппозиционных коллег они не смогут в дальнейшем участвовать на выборах любого уровня в качестве кандидатов. Самого Ранкова, в случае роспуска, такая санкция не коснется, поскольку в 2019 году он не смог избраться и не является депутатом. Главы соседних муниципалитетов "распускаться" не хотели бы.

- Не нужно никого распускать, я за то, чтобы совет работал. Совет и работает. Все хорошо, - лаконично заявил Дайняк.

Также считает и бывший глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский. Он, хоть и называет совет "недееспособным", хотел бы, чтобы депутатский корпус собрался и доработал в нормальном режиме. Роспуска совета он не хочет.

- Я то за то, чтобы работали. Мы же депутаты, мы избраны народом. Конечно лучше собраться, проводить заседания. Я за. [Сейчас] все, что касается социальных программ - ведется, все нормально. Благоустройство благоустраивается исходя из количества возможностей. В принципе, работа идет. Я не могу сказать, что она стоит на месте, - рассуждает Войтановский.

Связаться с исполняющим обязанности главы Лиговки-Ямской Сергеем Ильиным, который занял пост после отстранения Войтановского по требованию прокуратуры, корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось.

Константин Леньков