Выборы, которые войдут в "сториз"

В Петербурге 9 апреля состоялись довыборы пяти депутатов в трех муниципалитетах: МО "Красное Село", МО "Южно-Приморский" и МО "Понтонный". По сравнению с прошлыми муниципальными кампаниями, в этот раз замечаний было немного. Внимание привлекли фотолюбители на участках и член УИК, оказавшийся подчиненным одного из кандидатов. Как это было - читайте в материале ЗАКС.Ру.

По состоянию на 18:00 в Горизбиркоме рассказали, что явка на этих почти достигла прогноза председателя ГИК Максима Мейксина, который ожидал 10-15% проголосовавших. На участки пришли 9,3% избирателей. В прошлом году, когда довыборы проходили в 17 муниципалитетах, явка не превысила и 10%. Мейксин уверен, что голосование в этот раз прошло намного лучше, в частности из-за передачи полномочий ИКМО территориальным избиркомам.

- Стало гораздо лучше. Я могу оценивать то, каким образом проводили избирательные кампании ИКМО и, конечно, вы помните это были совершенно другого уровня работы. Сейчас, конечно, уровень работы комиссий гораздо выше, - рассказал Мейксин.

Всего в голосовании приняли участие четыре тысячи человек. Большое внимание проявило к выборам наблюдательское сообщество. Всего на 19 участках наблюдали более 130 человек. Также часть активистов решила следить за ходом довыборов в качестве журналистов. Последних Мейксин обвинил в попытках дискредитировать избирательную систему, заявляя о различных, местами "юмористических", как выразился председатель, сообщениях о нарушениях.

- Мы сталкиваемся с новыми вызовами, тенденция все усугубляется. Это определенные силы, которые пытаются любыми силами дискредитировать выборы не только в Петербурге, но и вообще в целом в Российской Федерации. Конечно, Петербург здесь одна из точек внимания, поэтому мы сталкиваемся с таким достаточно большим количеством "фейков" с какими-то общественниками, какими-то лицами, которые под видом журналистов аккредитуются и пытаются, пользуясь этим статусом, устраивать какие-то, скажем, представления, провоцируя сотрудников избирательных участков, - уверен председатель ГИК.

За весь день голосования в Горизбирком не поступило ни одной жалобы, подлежащей рассмотрению. Ряд замечаний поступили в территориальные комиссии, но они либо в скором времени устранялись, либо, по словам Мейксина, не находили подтверждения.

Проблемы, о которых сообщали наблюдатели, касались недопуска активистов на участки. Такие сообщения начали появляться еще накануне дня голосования. Уже 9 апреля группу "общественников" не пустили утром в один из УИК в МО "Южно-Приморский" для "тестирования КОИБ". Мейксин уточнил, что у них не было законного права попадать на участок до его официального открытия. Кроме того, КОИБ там вовсе не предусмотрены. О том, что КОИБ в "Южно-Приморском" не будет, ЗАКС.Ру писал еще 2 марта, за месяц до дня голосования.

В прошлом году на муниципальных довыборах в МО № 15 одна из кандидатов рассказывала, что на участках некоторые избиратели сообщали ей, что им якобы "сказали" сделать фото напротив УИКа. Тогда наблюдатели предполагали, что таким образом могли проверять явку сотрудников бюджетных организаций на выборы. Во время довыборов 2023 года без желающих сфотографироваться на избирательном участке тоже не обошлось. Некоторые из них между собой обсуждали, что собираются отправить эти снимки кому-то. Такие сцены наблюдал корреспондент ЗАКС.Ру на нескольких УИК. Наблюдатели также делились фотографиями избирателей, которые делают электоральные "селфи". Впрочем, некоторые проголосовавшие выбирали другой формат оповещений. Например, несколько собеседников ЗАКС.Ру рассказали, что в МО "Южно-Приморский" избиратели сообщали о своих действиях некой "Ольге Николаевне" по телефону.

Во время общения с журналистами Мейксин всячески опровергал вероятный "нагон" бюджетников, которые могли бы таким образом отчитываться перед начальством. Сославшись на данные наблюдателей из Общественной палаты Петербурга, Мейксин объяснил популярность фотосессий на УИКах активностью избирателей в соцсетях.

- Все, кого они спрашивали, сказали, что хотят сделать [фотографии] для "сториз", для соцсетей. Показать, что они участвуют в голосовании. Информация, что "кому-то отчитываться" — нигде подтверждения не нашла. <...> Ни одного заявления от конкретных лиц, что их принуждают голосовать, нет. Вероятно, мы столкнулись в очередной раз с попыткой такого внешнего давления на выборную систему. С дискредитацией, которая не имела под собой никаких оснований, - заверил глава Горизбиркома.

Еще среди находок наблюдателей оказались рукописные "списки бюджетников", которые якобы вели члены комиссии. Например, похожий листок нашли в УИК № 1207. После замечания записка была уничтожена.

В том же Южно-Приморском на участке №1117 среди членов комиссии обнаружили учителя ОБЖ Санана Самтонова. Он трудится в школе № 219, которую возглавляет Елена Козлова. По стечению обстоятельств, Козлова - кандидат в совет МО "Южно-Приморский" от "Единой России". Подобные связи между участником выборов и членом комиссии ограничены законодательством - членами УИК не могут быть люди, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов. После череды сообщений в Telegram-каналах, Самтонов подал заявление о сложении полномочий, которое в скором порядке удовлетворили. Примерно с 9 утра Самтонов на участке больше не появлялся. Мейксин, на вопрос о том, почему такой факт в биографии удалось обнаружить лишь непосредственно в день голосования, объяснил, что об этом знали заранее, а учитель ОБЖ не собирался приходить на участок в тот день, но не сдержал обещание.

- Он [Самтонов] сначала сказал, что не придет, что не будет участвовать в работе комиссии. Потом пришел и начал соответственно работать в составе комиссии. Председателем было принято решение о его отстранении от работы, а потом уже было оформлено решение участковой избирательной комиссии о временном приостановлении полномочий члена комиссии. По большому счету, зная о конфликте интересов, сам член комиссии должен был это сделать. На волеизъявление граждан это никак не повлияло, но факт имел место, - пояснил Мейксин.

Ни одного сообщения или замечания к работе комиссий в Колпинском районе, где проходили довыборы в МО "Понтонный", не поступило. По данным Горизбиркома, по состоянию на 19:00 там была самая высокая явка - 13,41%. В остальных муниципалитетах этот показатель не превышает 10%.

Сейчас комиссии ведут подсчет голосов. На некоторых участках уже начали появляться предварительные результаты. Настоящие страсти кипят в МО "Красное Село", где по предварительным итогам голосования на большинстве УИК мандат может получить представитель "Справедливой России - За правду" Галины Симоненковой. Разрыв в голосах между эсером и кандидатом от "Единой России" небольшой, поэтому итоги выборов могут зависеть от двух участков, где голосование проходило без независимого наблюдения: в психоневрологическом интернате и военной части. Ближе к полуночи ГИК объявил о проверке сообщений о возможных нарушениях при надомном голосовании в военной части.



















Константин Леньков, фото - Константин Леньков, Михаил Масленников