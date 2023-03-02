На муниципальных довыборах КОИБы установят на 14 из 19 участках

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 2 марта решила выдать комплексы обработки избирательных бюллетеней на дополнительные выборы в муниципальных образованиях "Красное Село" и "Поселок Понтонный". Всего установят 14 КОИБов.

От территориальных избирательных комиссий № 26 и № 43, которые организуют довыборы в этих муниципалитетах, поступили заявления с просьбой выдать им комплексы, рассказал член ГИК Денис Козенко. В МО "Красное Село" планируют установить 12 КОИБов, а в МО "Поселок Понтонный" — 2. Козенко уточнил, что в этих муниципалитетах комплексы будут стоять на всех УИК.

В МО "Южно-Приморский" на довыборах будут работать 5 избирательных участков. Организующая там выборы ТИК № 47 попросила Горизбирком согласовать им "технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом" и ускоренный ввод данных в ГАС "Выборы".

Член ГИК от "Яблока" Павел Шапчиц поинтересовался, почему в "Южно-Приморском" тоже не поставить КОИБы. Козенко на это ответил, что такого запроса от ТИК не было.

- Из разговора, насколько я понял, не было опыта применения КОИБов именно на этих участковых комиссиях. Целесообразность я вот лично тоже не вижу, чтобы из-за 5 участков сейчас проводить обучение. Одно дело, если бы у нас еще было закуплено увеличенное количество КОИБов и впоследствии эти участки были бы охвачены, тогда имело бы смысл, - добавил Козенко.

Напомним, дополнительные выборы муниципальных депутатов пройдут в трех округах 9 апреля. Петербуржцы должны будут выбрать себе 5 новых мундепов.

София Саттарова