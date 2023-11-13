Партии начинают готовиться к муниципальным выборам

Осенью 2024 года в Петербурге должны пройти очередные муниципальные выборы в 110 из 111 округов. До активной кампании еще больше полугода, но некоторые политические силы уже приступили к подготовке к голосованию. Пока они только ведут "переучет" возможных кандидатов, приглашают к себе новеньких и строят планы по выдвижению своих представителей.

Неспешные обсуждения

Муниципальных депутатов любят называть самой близкой властью к гражданам. Они занимаются благоустройством дворов, проводят местные праздники и решают другие вопросы в своих небольших округах. Кроме того, у них есть важная функция - для участия в выборах губернатора кандидату надо собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов. Без них попасть в избирательный бюллетень не удастся. Подробно о мундепах и их функциях ЗАКС.Ру писал ещё перед прошлым местным голосованием.

В Петербурге муниципальных депутатов выбирают раз в пять лет. Потом могут быть ещё голосования - когда в округе освободились мандаты по тем или иным причинам, но они обычно бывают не очень масштабными. Например, довыборы в муниципалитеты проходили в апреле 2023 года, тогда разыгрывались пять мест в трех советах.

На последних же общих выборах в 110 из 111 муниципалитетах петербуржцы выбирали более 1500 тысяч депутатов. И тогда в 2019 году, и на предыдущем местном голосовании в 2014 году избирательные кампании проходили со скандалами. Основная часть из них была связана с работой избирательных комиссий муниципальных образований, но теперь ИКМО ликвидированы, а проводить выборы будут территориальные избиркомы.

Среди других изменений - перенарезка округов. Это влияет на количество депутатов в округе, на число подписей избирателей для выдвижения кандидата и многое другое. Видоизменения произошли и в составах участковых избирательных комиссий. Их обновили весной 2023 года. В избиркомы в Центрального районе не вошли представители партии "Яблоко", у которой возникли проблемы и на других территориях. С аналогичными препятствиями столкнулись "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ.

В этих и других партиях уже началась подготовка к муниципальным выборам, которые должны пройти осенью 2024 года. В основном, приготовления касаются актуализации активов.

- В течение октября проводили собрания наших местных отделений, потому что работа на муниципальных выборах будет связана прежде всего с местными организациями, которые у нас есть. И наметили первые шаги по этой работе. Нужно проанализировать действующий состав муниципальных депутатов. Наши местные организации посмотрят, кто на территориях потенциально готов участвовать в качестве кандидатов, и это относится не только к членам партии, но и гражданским активистам, с которыми мы взаимодействуем, - рассказал ЗАКС.Ру лидер петербургского отделения "Яблока" Александр Шишлов.

О похожей работе изданию рассказали и в КПРФ с ЛДПР. По словам главы регионального отделения коммунистов Романа Кононенко, сейчас их районные отделения ведут набор и подготовку кандидатов. Подробно предстоящую кампанию в КПРФ намерены обсудить на городском съезде в начале декабря, добавил Кононенко.

В петербургском ЛДПР количество членов за последний год выросло более, чем на две тысячи человек - с ними сейчас обсуждается вопрос участия в выборах 2024 года, рассказал ЗАКС.Ру заместитель координатора регионального отделения по идеологической работе Евгений Ененков. Но и про участвовавших в прошлой кампании в партии не забывают:

- Кадровый резерв открыт. Сейчас активно координаторы наших местных отделений работают с партийцами в первую очередь, то есть поднимают старые базы, кто участвовал в 2019 году, разговаривают с теми, кто за это время вступил, - сказал Ененков.

"Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди" тоже начали подготовку к голосованию осенью следующего года. В Партии роста формально этим займутся уже в 2024 году, но в порядке обсуждения все настраиваются на будущую муниципальную кампанию, рассказал глава реготделения Павел Швец.

А вот "Единая Россия" в Петербурге пока только готовится к региональной партийной конференции для определения делегатов очередного съезда партии в Москве, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе городских единороссов. Хотя на местах муниципалы все же встречаются, чтобы поговорить про будущие выборы. Например, к главе МО "Смольнинское" Григорию Ранкову 10 ноября пришла пообщаться о кампании 2024 году глава МО "Большая Охта" Мария Щербакова. Обоих на разных выборах поддерживала "Единая Россия".

Обсуждать муниципальную кампанию начали и в политической организации "Движение демократического обновления", рассказал ЗАКС.Ру ее руководитель Михаил Амосов. На прошлых выборах в 2019 году члены ДДО шли при поддержке "Справедливой России - За правду". В этот раз Движение надеется обойтись своими силами:

- Муниципальная кампания дает возможность выдвигаться путем сбора подписей. Конечно, это увеличивает риск нерегистрации при предвзятом отношении, но все-таки когда вам надо собрать 20 подписей для выдвижения… Наверно, мы в состоянии провести это так, чтобы всё было в порядке. Пока мы собираемся таким образом [действовать], не заключая с какой-то партией каких-то альянсов, выдвигаться путем сбора подписей, - сказал Амосов.

Количество и качество

В ЛДПР намерены выдвинуть своих кандидатов на все вакантные мандаты, заявил Ененков. По его словам, возможность вступить в партию и участвовать в выборах есть у всех:

- Если человек желает вступить в партию и принять участие в выборах, конечно же, мы ему эту возможность предоставляем. Вопрос конкуренции все равно присутствует. Если на 20 мест в условном муниципалитете будет 30 желающих, здесь уже будем смотреть конечно же по заслугам.

Менее амбициозные планы у КПРФ и "Справедливой России". Лидер коммунистов в Петербурге Кононенко сообщил, что все 100% вакантных мандатов заместить партия вряд ли сможет, а вот покрыть все муниципалитеты - вполне возможно. КПРФ будет стараться выйти на число кандидатов в 2019 году - около 900 человек, рассказал Кононенко. Он добавил, что в партии планируют привлекать к выборам только своих людей.

- Будем стараться обойтись партийцами и сторонниками. Потому что практика показывает, что беспартийные граждане, которые к нам приходят и рассказывают, какие они хорошие и как они нас любят, на поверку могут оказаться совсем не таковыми, когда избираются, - отметил лидер КПРФ в Петербурге.

А вот эсеры открыты для всех, разделяющих их идеи, сказала ЗАКС.Ру глава петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова.

- Если человек готов честно работать для жителей муниципального образования, если человек готов потратить три месяца, как минимум, на свою избирательную кампанию… <...> Это такая кампания, которая делается ногами. Это большой труд по регистрации, по открыванию счета, по закрыванию счета. Нужно быть дисциплинированным, быть в городе, не уехать никуда. Самое главное: если у человека есть такой порыв и желание работать для людей, он эту работу любит, то таких мы обязательно ждем, - сказала Тихонова.

По ее словам, у эсеров нет планки по количеству кандидатов и нет цели обязательно закрыть все вакантные места. Разве что партии удастся набрать на все мандаты активных людей, готовых улучшать Петербург, отметила Тихонова.

"Новые люди" тоже надеются пополнить свои ряды, рассказал лидер партийной фракции в Законодательном собрании Дмитрий Павлов. По его словам, "живо реагирует" молодежь, хотя есть и заинтересовавшиеся кампанией взрослые люди, даже среди друзей самого Павлова.

- Мы приглашаем тех, кто разделяет нашу идеологию, если так можно сказать, кому нравится наша программа развития. Мне в соцсетях много пишут. Мы приглашаем, отбираем, помогаем людям сориентироваться, проводим семинары, - поделился Павлов.

Он уточнил, что для "Новых людей" главное не массовость, а качество кандидатов. Прогноз по их количеству будет ясен к декабрю, предположил парламентарий.

Руководитель петербургского "Яблока" Шишлов считает, что о числе кандидатов от них пока говорить рано. Выдвигать в партии планируют не только своих членов: открыты там и гражданским активистам, работающим в муниципальных округах и разделяющих политические позиции "яблочников", рассказал Шишлов. Он добавил, что на этот раз к отбору будут относиться внимательнее:

- Мы будем выделять приоритетные муниципальные округа, где у "Яблока" более сильные позиции и где есть люди, которые готовы работать в качестве муниципальных депутатов успешно и профессионально. Мы не хотим повторять ошибок прошлой муниципальной кампании, которая была организована известным политтехнологом Максимом Кацем*, который играл большую роль. В результате того способа отбора кандидатов, который он применял на той кампании, муниципальными депутатами стало некоторое количество людей, которые выдвигались от "Яблока", но утратили связь с "Яблоком", и некоторые из них не проявили себя как активные муниципальные депутаты. Мы будем более внимательно относиться к отбору кандидатов.

Приоритетным для партии будет Центральный район, где у "Яблока" традиционно хорошая поддержка, рассказал Шишлов. Правда, именно здесь у партии могут возникнуть сложности, так как "яблочники" не прошли в составы участковых комиссий, добавил руководитель реготделения.

Глава ДДО Амосов тоже считает, что пока рано говорить о конкретном количестве кандидатов. Пока речь идет только о нескольких муниципалитетах.

- Мы будем выдвигаться в трех муниципалитетах, где есть наши депутаты, и мы бы хотели, чтобы их стало больше. Мы будем выдвигаться в 5-6 муниципалитетах точно, но может быть ещё где-то, - сказал Амосов.

Он добавил, что ДДО приглашает к себе новых людей. Это пока начальная фаза подготовки к муниципальным выборам 2024 года, основная фаза должна развернуться весной, сказал Амосов.

*Максим Кац внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру